Así será el clima en Hermosillo Sonora HOY domingo 28 de diciembre: Temperaturas del día

Hermosillo, Sonora.- Antes de iniciar actividades este domingo 28 de diciembre de 2025, es importante conocer cómo se presentará el clima en Hermosillo, ya que la jornada tendrá contrastes entre un amanecer fresco y una tarde con temperaturas más templadas. Aunque no se prevén lluvias, el descenso matutino de temperatura y la presencia de viento pueden influir en traslados y planes al aire libre, por lo que revisar el pronóstico ayudará a tomar mejores decisiones. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Hermosillo este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el reporte del portal web Meteored.mx, este domingo la capital de Sonora amanecerá con cielo mayormente despejado y ambiente fresco, típico de la temporada invernal, para dar paso a una tarde con intervalos nubosos y clima más agradable. Durante las primeras horas del día, entre las 6:00 y las 8:00 de la mañana, se espera cielo despejado a soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 17°C.

Así será el clima en Hermosillo este domingo. Foto: Facebook

La sensación térmica será similar, por lo que el ambiente se percibirá fresco, especialmente para quienes salgan temprano de casa. El viento soplará de moderado a flojo, proveniente del norte y noreste, con rachas que podrían alcanzar entre los 10 y 20 kilómetros por hora, sin representar riesgo, pero sí incrementando la sensación de frío. Hacia el transcurso de la mañana, alrededor de las 9:00 y 11:00 horas, el termómetro comenzará a subir gradualmente. Se prevén temperaturas cercanas a los 19°C durante las primeras horas y hasta 23°C conforme avance el día.

El cielo se tornará con nubes y claros, mientras que la sensación térmica podría alcanzar hasta los 25 grados. En este periodo, el índice de radiación ultravioleta se ubicará en nivel medio, por lo que se recomienda el uso de protector solar si se realizarán actividades prolongadas al exterior. Durante la tarde, cerca de las 14:00 horas, Hermosillo alcanzará la temperatura máxima del día, con valores aproximados de 26°C y una sensación térmica similar.

El ambiente será templado, con cielo parcialmente nublado y viento moderado del oeste, con velocidades de entre nueve y 24 kilómetros por hora. Estas condiciones permitirán realizar actividades al aire libre con mayor comodidad, siempre manteniendo hidratación y protección básica contra el sol. Al avanzar la tarde y entrada la noche, el clima comenzará a refrescar de manera gradual. Hacia las 17:00 horas se espera una temperatura de 24°C, mientras que para las 20:00 horas el termómetro descenderá a los 21°C.

Durante la noche, alrededor de las 23:00 horas, el ambiente será fresco con temperaturas cercanas a los 18 grados, cielo con nubes y claros y viento flojo proveniente del suroeste.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)