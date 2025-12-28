Avanza el proyecto de viviendas multifamiliares en Navojoa; construirán más de 2,500 casas

Navojoa, Sonora.- Se espera que para este 2026, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) inicie la construcción de un nuevo fraccionamiento en el sector suroriente del municipio de Navojoa; se trata del levantamiento de más de dos mil 500 viviendas.

Para ello, el Ayuntamiento de Navojoa aprobó el cambio de uso de suelo agrícola a zona habitacional, en 28 hectáreas del ejido Las Ánimas y Capetamaya, ubicadas cerca de la carretera hacia Huatabampo. Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, informó que se trata de un proyecto habitacional vertical de alta densidad, en modalidad multifamiliar mixto; esto conforme a los criterios del crecimiento urbano, consolidación del centro de población y aprovechamiento racional del suelo.

"Esto está previsto en el Programa de Desarrollo Urbano del centro de población de Navojoa, priorizando la densificación urbana, la cercanía a infraestructura existente y la reducción de la expansión dispersa, el cual tiene como finalidad la implementación de un proyecto habitacional de dos mil 500 viviendas, vinculado al programa de vivienda del Gobierno Federal", afirmó.

Por su parte, Julio César Gutiérrez Apodaca, director de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento de Navojoa, mencionó que, según las estadísticas poblacionales de la ciudad, se espera que la línea del centro poblacional se incremente considerablemente en los próximos años en el sector suroriente de la localidad, por lo que se optó por elegir al ejido Las Ánimas y Capetamaya para desarrollar el próximo fraccionamiento de Infonavit.

"Este programa nos indica que puede haber más desarrollo y zonas de equipamientos… Por ello solicitamos a Cabildo que se aprobara la autorización del cambio de uso de suelo para empezar con el proceso y que se puedan hacer las casas ahí", puntualizó.

Con este proyecto, las autoridades esperan que se pueda reducir el rezago en cuestión de viviendas para las familias jóvenes, así como mantener un crecimiento poblacional ordenado. Las autoridades explicaron que se trata de la construcción de edificios multifamiliares, de aproximadamente cuatro plantas de altura, con lo cual se buscará aprovechar al máximo la poca opción de terreno urbanizado que hay en Navojoa.

