Ciudad Obregón, Sonora.- Las inusuales temperaturas de alrededor de 35 grados centígrados como máximas durante las fechas navideñas han contribuido en cierta medida a que haya más afluencia de personas que se esté registrando en la Laguna del Náinari, según el director de la Promotora Inmobiliaria de Cajeme.

Juan Carlos Salguero Encinas explicó que ese comportamiento ha provocado buenas ventas a los comerciantes ubicados en los andadores de la llamada 'Novia de Cajeme', beneficiando principalmente a los vendedores de la tradicional gastronomía del lugar con sus alimentos frescos.

"El calorcito ha ayudado a que no se dejen de vender los raspados y los cocos helados y a que más gente vaya a caminar y a correr, que te diré que aun cuando hace frío lo hacen, pero sí el calorcito invita a que haya más personas", agregó.

La afluencia de personas es muy variada, pero diariamente acuden en promedio entre mil 200 y mil 500 un día de temporada baja en fin de semana, y en temporadas vacacionales se incrementa hasta dos mil 500 visitantes en un solo día, según las cifras del funcionario.

Salguero Encinas comentó también durante entrevista exclusiva con TRIBUNA que otro aspecto que ha contribuido a la gran afluencia en ese lugar es la importante presencia de visitantes y 'paisanos' en la ciudad durante estos días.

Buenos números

El funcionario tomó las riendas de la Promotora Inmobiliaria de Cajeme en octubre del 2024 y, en poco más de un año al frente de esa paramunicipal, ha colocado, según las cifras y presupuestos de las autoridades municipales, que le valió el reconocimiento por su labor durante la más reciente sesión de Cabildo.

Clima cálido y paisanos generan gran afluencia a Laguna del Náinari en Ciudad Obregón

Fuente: Tribuna del Yaqui