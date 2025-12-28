Clima en Sonora HOY 28 de diciembre: Alertan MAÑANA fría, TARDE calurosa y vientos fuertes

Hermosillo, Sonora.- Antes de salir de casa este domingo 28 de diciembre, es importante revisar cómo se comportará el clima en Sonora, ya que el ambiente estará marcado por un contraste entre mañanas frías, tardes templadas a cálidas y la presencia de vientos que podrían intensificarse conforme avancen las horas. Aunque no se prevén lluvias en el estado, las condiciones atmosféricas podrían generar heladas en zonas serranas y rachas de viento intensas. Aquí el reporte del tiempo completo.

Así será el clima en Sonora este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, este domingo 28 de diciembre se espera cielo medio nublado durante gran parte del día y ausencia de precipitaciones en el territorio sonorense, mientras los efectos de sistemas frontales se mantendrán al norte del país. Durante la mañana, el ambiente será fresco a templado en la mayor parte de Sonora.

Así será el clima en Sonora este domingo. Foto: Conagua

En municipios del norte y la frontera, como San Luis Río Colorado, Sonoyta, Heroica Nogales y Agua Prieta, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 4 y 8°C, mientras que en la sierra del estado se prevé un ambiente muy frío con posibles heladas. En la zona centro, Hermosillo iniciará el día con valores cercanos a los 16°C, mientras que en la región sur, Ciudad Obregón y Huatabampo comenzarán con temperaturas entre los 17 y 18 grados.

Por la tarde, el ambiente se tornará templado en gran parte del estado y más cálido hacia el sur. Se esperan máximas cercanas a los 26 grados en Hermosillo, alrededor de 27°C en Guaymas y hasta 30°C en Ciudad Obregón. En el norte, las temperaturas se mantendrán más moderadas, con máximas de 17 a 21 grados en localidades como Nogales, Caborca y Magdalena de Kino. Aunque el cielo se mantendrá con intervalos de nubosidad, no se prevén lluvias en la entidad.

En cuanto al viento, se pronostica que durante el día predomine del oeste y noroeste con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora en distintas zonas de Sonora, lo que podría reducir la visibilidad en tramos carreteros y generar tolvaneras en áreas abiertas.

Durante la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, especialmente en el norte y zonas altas del estado, manteniéndose un ambiente fresco y estable, sin probabilidad de lluvia.

En el contexto nacional, se prevé que el Frente Frío número 24 se disipe durante la mañana sobre el norte del país; sin embargo, por la tarde-noche, un nuevo frente frío, el número 25, impulsado por una masa de aire ártico, se aproximará a la frontera norte y noreste de México. Aunque sus efectos más significativos se esperan fuera de Sonora, este sistema contribuirá al descenso térmico y al incremento de los vientos en la región.

