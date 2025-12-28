Clima en Sonora: Prevén LLUVIAS con DESCARGAS ELÉCTRICAS para HOY DOMINGO 28 de diciembre en la NOCHE

Hermosillo, Sonora.- Para este domingo 28 de diciembre de 2025, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevén lluvias y descargas eléctricas para diversas regiones de la entidad; aquí te presentamos el reporte puntual del clima en Sonora para hoy en la noche para que las precipitaciones no te tomen desprevenido durante estas celebraciones de fin de año. A continuación, te presentamos el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 18:00 horas y hasta las 21:00 horas y durante las primeras horas del lunes 29 de diciembre.

¿Cómo será el clima para hoy, domingo 28 de diciembre de 2025?

De acuerdo con la Conagua, para Sonora se esperan de 18:00 a 21:00 horas lluvias y descargas eléctricas para las regiones norte, este, centro, costa y sur, además se prevén pequeños chubascos. Además, el reporte del SMN dice: "Durante esta noche y madrugada del lunes, un nuevo frente frío (número 25) se aproximará e ingresará a la frontera norte y noreste del país, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, así como un río atmosférico, ocasionarán chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y lluvias aisladas en Chihuahua, Sonora (este) y Durango; además, la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en el norte de Chihuahua".

Para este domingo 28 de diciembre en la noche se advierten lluvias y descargas eléctricas

¿Cómo será el clima en Sonora para mañana lunes 29 de diciembre de 2025?

Según los reportes, se espera cielo medio nublado con lluvias aisladas en Sonora. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región; y frío con heladas en zonas serranas, y por la tarde se espera un ambiente templado a cálido. Además, se pronostica viento de dirección variable de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora.

Pronóstico de lluvias para mañana 29 de diciembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas), Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Sierra de Tenango) y Querétaro (Sierra Gorda).

Veracruz (Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas), Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Sierra de Tenango) y Querétaro (Sierra Gorda). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Nuevo León, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Tlaxcala.

Chihuahua, Durango, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México y Morelos.

Sonora, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México y Morelos. Probabilidad de nieve o aguanieve: Sierras de Chihuahua y Durango; así como en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Sierras de Chihuahua y Durango; así como en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Probabilidad de lluvia engelante: Coahuila.

?? Aviso especial por el #FrenteFrío número 25 que ingresará mañana a nuestro país con su masa de aire ártica. Generará #CondicionesMeteorológicasAdversas en gran parte del territorio nacional. Todos los detalles de este fenómeno en voz de nuestro experto pic.twitter.com/HTTp5jiVnj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua