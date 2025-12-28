Durazo y Sheinbaum impulsan caminos artesanales en Sonora para fortalecer conectividad en comunidades indígenas

Hermosillo, Sonora.- En coordinación con el Gobierno de México, el gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó el avance en la construcción de caminos artesanales en comunidades indígenas de Sonora, una estrategia orientada a fortalecer la conectividad regional, reducir rezagos históricos y mejorar el acceso a servicios básicos.

Las obras se desarrollan con el respaldo del Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). De acuerdo con el mandatario estatal, actualmente se construyen siete tramos carreteros en cuatro municipios, Álamos, Etchojoa, Guaymas y Navojoa, que en conjunto suman 23.03 kilómetros y benefician de manera directa a más de cinco mil habitantes de comunidades indígenas del sur de la entidad.

Durazo Montaño subrayó que los caminos artesanales forman parte de una política de justicia social y territorial, al atender zonas históricamente marginadas, mejorar los tiempos de traslado y facilitar el acceso a servicios como salud, educación y abasto. Entre los tramos considerados se encuentran Guajaray–Los Estrados y Aguaje de Chino–Mesa Colorada, en Álamos; Chirajobampo–Los Buayums, en Navojoa; diversos caminos que conectan comunidades como Huirivis, Rahum, Pótam y Belén, en Guaymas; así como Guaytana–Bayajorít, en Etchojoa, con longitudes que van de 0.9 a 5 kilómetros.

Uno de los aspectos destacados del programa es que los recursos se entregan directamente a las comunidades, permitiendo que la propia población ejecute las obras, lo que genera empleos locales, impulsa la economía regional y fortalece el tejido comunitario. Asimismo, se informó que en municipios como Rosario, Bacanora, Sahuaripa, Ónavas, Soyopa, Yécora, Quiriego y Opodepe, los caminos artesanales ya fueron concluidos al 100 por ciento, mientras que en Arivechi y San Javier las obras continúan en proceso.

Como parte de los Planes de Justicia para los Pueblos Originarios, también se desarrollan caminos artesanales con una inversión superior a 350 millones de pesos, destinados a rehabilitar más de 40 kilómetros en comunidades yaquis, seri-comca’ac, mayo-yoreme y guarijío-makurawe, bajo un enfoque de participación comunitaria y respeto a la identidad cultural.

Seguimos conectando a todas nuestras comunidades.



Con la construcción de Caminos Artesanales en Álamos, Guaymas, Navojoa y Etchojoa, mejoramos la movilidad, reducimos los tiempos de traslado y acercamos servicios esenciales a más de 5 mil sonorenses.



Trabajamos en coordinación… pic.twitter.com/hLaI1vAu3F — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) December 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui