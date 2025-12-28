Fue un año de altas y bajas para el comercio local, afirma Canaco de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Sobre las expectativas para la primera parte del año que está por iniciar, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ciudad Obregón comentó que son de incertidumbre. Gustavo Cárdenas García señaló que, a pesar de ello, el organismo se mantiene positivo ante el comportamiento que mostró el año que está por terminar.

"Tenemos mucha fe de que en el año 2026 nos va a ir mucho mejor que en este 2025; a pesar de que no estuvo mal el cierre, fue un año con altas y bajas, pero se cerró muy bien para el comercio", refirió. Sin embargo, consideró que el inminente incremento a los impuestos en algunos estados del país se convertiría en un duro golpe fiscal a las pequeñas y medianas empresas (Mipymes), comentó respecto a la posible alza al impuesto sobre la nómina en 2026.

Expresó su preocupación de que esa situación repercuta en el comprador final, pues advirtió que generalmente una situación como esas suele tener reacciones en cadena. "Al subir los impuestos ocurre inevitablemente una escalada de precios que afecta al último consumidor, que es quien paga lamentablemente los platos rotos", dijo el representante del comercio formal en la localidad a TRIBUNA.

Amenaza a empleos

Otro de los efectos negativos de esa medida, según Cárdenas García, es el riesgo de que se pierdan empleos con el posible cierre de actividades de empresas, situación que se ha venido registrando durante los últimos años, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"Si se suben impuestos, se pone en riesgo el empleo; nosotros como cámara estamos a la expectativa de ver los resultados y cómo se comporte el primer trimestre del año 2026", comentó. La Canaco advirtió recientemente que las empresas aún están lidiando con la inflación, costos elevados y bajo consumo en sus productos, lo que puede detonar en despidos de trabajadores.

En distintas ocasiones, líderes empresariales han señalado que cada punto adicional al gravamen salarial se traduce en menos contrataciones, eventuales recortes de personal y menor liquidez de las empresas.

