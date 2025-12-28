¿Habrá LLUVIAS HOY? Así será el CLIMA en Ciudad Obregón Sonora este DOMINGO 28 de diciembre

Ciudad Obregón, Sonora.- Antes de salir de casa este domingo 28 de diciembre de 2025, es clave revisar cómo se comportará el clima en Ciudad Obregón (sur de Sonora), ya que la jornada presentará cambios importantes entre la mañana fresca y una tarde más templada. Aunque no se prevén lluvias, las variaciones de temperatura y la presencia de viento pueden influir en las actividades al aire libre. ¡Aquí la información para que tomes precauciones!

Así será el clima en Ciudad Obregón este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del portal web Meteored.mx, este domingo iniciará con cielo parcialmente despejado, temperaturas frescas y viento ligero proveniente del norte, condiciones típicas de la temporada invernal en el sur de Sonora. Durante las primeras horas del día, entre las 5:00 y las 8:00 de la mañana, el termómetro se mantendrá alrededor de los 18°C, con sensación térmica similar.

Así será el clima en Ciudad Obregón este domingo. Foto: Facebook

El ambiente será fresco, especialmente para quienes salen temprano, por lo que se recomienda vestir con alguna prenda ligera de abrigo. El viento se presentará flojo, con rachas que irán de los nueve a los 17 kilómetros por hora, sin generar molestias significativas. Conforme avance la mañana, hacia las 11:00 horas, el clima en Ciudad Obregón comenzará a sentirse más templado. La temperatura subirá hasta los 25°C, con sensación térmica cercana a los 26°C y cielo con nubes y claros.

En este lapso, el índice de radiación ultravioleta (UV) alcanzará un nivel medio, por lo que se sugiere el uso de protector solar si se realizarán actividades prolongadas al exterior. El viento cambiará ligeramente de dirección hacia el noroeste, manteniéndose moderado. Para la tarde, alrededor de las 14:00 horas, se espera el punto más cálido del día, con una temperatura máxima cercana a los 29°C y sensación térmica de 28.

Aunque el cielo continuará con intervalos nubosos, el ambiente será cálido, ideal para actividades al aire libre, siempre cuidando la hidratación. El viento soplará del oeste, con velocidades de hasta 21 kilómetros por hora. Al caer la tarde y entrada la noche, el clima comenzará a refrescar de nueva cuenta. A las 17:00 horas se prevén 26 grados, descendiendo a 21°C hacia las 20:00 horas y alcanzando los 20°C cerca de las 23:00 horas.

El viento disminuirá su intensidad y el ambiente será más agradable para actividades nocturnas, sin condiciones de riesgo.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)