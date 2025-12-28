IEE Sonora analiza mecanismos para elevar participación de la entidad en las elecciones

Hermosillo, Sonora.- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE Sonora) analiza la implementación de nuevos mecanismos para elevar la participación ciudadana en las elecciones del 2027.

Nery Ruiz Arvizu, consejero presidente del Instituto Estatal en Sonora, señaló que, en las elecciones del 2024, se implementaron en Sonora mecanismos como el voto anticipado para personas que no pueden acudir a la casilla por cuestiones de salud, pero también para personas privadas de la libertad por prisión preventiva.

Nery Ruiz Arvizu dijo que se analiza implementar la votación electrónica, después de analizar los resultados de las elecciones de otras entidades que han utilizado este método. "Tendríamos que ver los números y es visible aplicar la votación anticipada, pero eso requiere equipo especializado, pero todo depende de cómo les fue en otros estados, porque de ahí los números de participación son los que marcan". Nery Ruiz Arvizu dijo que, durante el primer semestre del 2026, se analizará implementar algún otro método.

Módulos de credencialización y oficinas generales tendrán periodo vacacional por el periodo de fin de año

Las actividades del Instituto Nacional Electoral (INE) dejarán de realizarse del 29 de diciembre del 2025 al 3 de enero del 2026, para reanudar trabajos en todas sus áreas el lunes 5 del mismo mes. Los módulos de atención ubicados en Hermosillo, que tendrán período vacacional, son el de Pabellón Reforma, Plaza Manantiales, así como las oficinas generales ubicadas en Calzada de los Ángeles en la colonia Las Quintas.

También los módulos itinerantes tendrán periodo de receso, junto a las oficinas ubicadas en los municipios, como Ciudad Obregón, Navojoa, San Luis Río Colorado, entre otros.

