Hermosillo, Sonora.- Locatarios y comerciantes del Mercado Municipal 1 de Hermosillo consideran que tendrán incremento en sus ventas en estas fechas de fin de año, con el comercio de los alimentos y demás para las cenas familiares.

Jorge Parra García, encargado de una carnicería, dijo que en estas fechas, muchas familias aprovechan para hacer las compras de los insumos que se requieren para las cenas de fin de año, especialmente carne de res y puerco.

El encargado de la carnicería señaló que muchas familias aprovechan para comprar, además de las carnes, las verduras que se requieren, por la calidad que ofrecen los comercios, que en su mayoría venden productos recién traídos de la costa de Hermosillo o de La Victoria.

"Vienen y buscan claro de las carnes, mucho menudo, mucho hueso para el pozole, las patas, pero la gente aprovecha de una vez y se lleva el grano; también se llevan el pan y otras cosas que vendemos. Nosotros, por ejemplo, tenemos que surtir más menudo que de costumbre y es lo que más se vende".

Martina Rocha Refugio, locataria de un puesto de verduras, dijo que en esta temporada venden rabanitos, cilantro, cebolla, ajo y lo que se requiere para caldos, porque es lo que la gente más pide, ya sea para el pozole y el menudo. Aunque también se venden más verduras, los clientes priorizan para esos dos caldos, pero también se comercializa con lo que las personas buscan rellenar pavos, como zanahoria, chícharos, entre otros.

"Empezamos a vender este año un poco de grano, porque siempre nos preguntaban si teníamos, ya para que no echaran otra vuelta, y comenzamos a vender y eso nos ha dado buenas ventas; creo que lo seguiremos vendiendo en esta temporada el próximo año".

Locatarios del Mercado Municipal de Hermosillo esperan mejores ventas por fin de año

Fuente: Tribuna del Yaqui