Asistencia a gimnasios de Ciudad Obregón cae en diciembre; repunte se espera tras la temporada festiva

Ciudad Obregón, Sonora.- Prácticamente vacíos lucen los gimnasios durante el mes de diciembre y sobre todo las dos últimas semanas, según entrenadores, instructores y encargados de esos espacios de ejercicio físico en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme.

Silvia Rivera, entrenadora personal fitness, expresó que la ausencia de personas en los gimnasios comienza gradualmente desde finales de noviembre, pero toma notoriedad a partir de la primera semana de diciembre y se hace más evidente conforme avanza el mes.

Los aparatos ejercitadores, las pesas y todo está prácticamente de vacaciones, pues son muy pocas las personas que han estado viniendo estos días", reconoció la coach.

Por su parte, algunas personas que dejan de acudir con regularidad por la temporada reconocen que es por las fiestas y visitas de familiares, entre otras causas, que se alejan.

En mi caso y el de mis amigas, es por los compromisos sociales, las posadas y la preparación para las cenas navideñas en familia; eso me quita mucho tiempo entre las compras de todo lo que se ocupa, también los regalos, la ropa y muchas cosas que me sacan de la rutina", comentó Lizeth Ramírez.

Yo sí he venido muy pocos días, pero es que aparte de las fiestas, la verdad es que ocupamos un descanso para regresar con más ganas en enero y comenzar con toda la actitud", señaló Cristina Verduzco.

Esperan repunte en enero

En relación al retorno de las personas a ejercitarse en los gimnasios, la entrenadora certificada adelantó que la gente espera a que pase el último festejo del llamado Maratón Guadalupe-Reyes.

Es ya después de la rosca de reyes, los días 9 o 10 de enero, cuando generalmente regresan todas y todos al gimnasio a ponerse bien las pilas y bajar todo lo que se comieron en las posadas, Navidad y Año Nuevo", comentó la coach.

Es durante el primer mes del año cuando se espera un significativo repunte en las inscripciones de nuevos miembros en los gimnasios, ya que el ejercitarse y los hábitos saludables son de los principales propósitos de Año Nuevo que eligen las personas al finalizar cada año.

