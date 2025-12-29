Avanza construcción del Parque Gratitud en Ciudad Obregón; proyecto al 70% de su etapa inicial

Ciudad Obregón, Sonora.- La construcción del ambicioso proyecto ciudadano del Parque Gratitud avanza satisfactoriamente y su primera etapa se encuentra actualmente a un 70 por ciento, según integrantes del comité interno.

El espacio del parque, que esperan se convierta en uno de los puntos más visitados de la localidad, abarca una extensión territorial de 11 hectáreas y se ubica a la salida norte de Ciudad Obregón. El parque contará con espacios recreativos para niñas, niños y adolescentes, así como para toda la familia, con dos circuitos de dos kilómetros para pista de bicicletas; uno con 4.5 metros de ancho y otro con tres metros para caminata, además de un andador de un kilómetro y medio de largo.

Dos lagos estarán interconectados y apoyarán el riego de las distintas áreas verdes que conformarán bellos paisajes naturales, para lo que se están plantando casi cinco mil árboles endémicos y regionales.

Chorros de agua, área de ventas de recuerdos con renta de bicicletas y zona WI-FI también están contemplados en el parque, que incluirá para su segunda etapa un restaurante, salones y jardín de usos múltiples.

Jornada de reciclaje

Cientos de kilos de cartón, papel, plástico, aluminio y otros materiales fueron donados por la ciudadanía en general y parte del sector privado, para ayudar con la recaudación que irá directamente al fondo de la Asociación Civil Parque Gratitud.

La exitosa jornada de reciclaje en la que participaron ciudadanos, instituciones educativas y algunas empresas de la localidad fue promovida por la asociación 'Jalo por Obregón' y su programa 'Yo reciclo', poniendo como beneficiario de la recaudación al parque.

Dentro del Parque Gratitud se contará con un teatro al aire libre con capacidad para mil personas en el que habrán de presentarse exposiciones, eventos artísticos y culturales, entre otras festividades.

Fuente: Tribuna del Yaqui