Clima en Hermosillo HOY: Así se comportará el tiempo este lunes 29 de diciembre

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 29 de diciembre, el clima en Hermosillo tendrá variaciones importantes entre la mañana, la tarde y la noche, por lo que es recomendable revisar el pronóstico antes de salir de casa. Aunque no se esperan lluvias, los cambios de temperatura y la presencia de viento pueden influir en actividades al aire libre, traslados y cuidados básicos de salud, especialmente durante las primeras horas del día y al anochecer.

Así será el clima en Hermosillo este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el reporte del portal web Meteored.mx, la capital de Sonora iniciará la jornada con un ambiente fresco y cielo parcialmente despejado, mientras que por la tarde se prevé un notable aumento en la temperatura, acompañado de viento moderado. Durante las primeras horas del día, entre las 07:00 y las 09:00 horas, Hermosillo amanecerá con nubes y claros, y temperaturas que rondarán entre 16 y 18°C, con una sensación térmica muy similar.

Así será el clima en Hermosillo este lunes. Foto: Conagua

El viento será ligero y provendrá del noreste, con velocidades de entre cinco y 14 kilómetros por hora, lo que ayudará a mantener una sensación fresca. Conforme avance la mañana y se acerque el mediodía, el termómetro subirá con rapidez. Hacia las 11:00 horas se esperan alrededor de 24°C, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 25°C, bajo condiciones de cielo con intervalos nubosos.

El índice UV comenzará a incrementarse a un nivel medio, por lo que será recomendable considerar protección solar, especialmente para actividades prolongadas en exteriores. Para la tarde, el ambiente será más cálido. Alrededor de las 14:00 horas, Hermosillo registrará una temperatura máxima cercana a los 28°C, con cielo parcialmente nuboso.

El viento cambiará de dirección y soplará desde el oeste, alcanzando velocidades moderadas de hasta 25 kilómetros por hora, lo que podría generar ráfagas perceptibles en zonas abiertas. Hacia las 17:00 horas, aunque la temperatura descenderá ligeramente hasta los 27°C, el viento continuará presente y el cielo se mantendrá con nubosidad variable. A esa hora, el índice UV volverá a niveles bajos, reduciendo el riesgo por exposición solar directa.

Durante la noche, el clima en Hermosillo será más templado. A las 20:00 horas se prevé una temperatura aproximada de 22°C, con cielo de nubes y claros y viento moderado del oeste. La sensación térmica podría mantenerse un poco más elevada que la temperatura real. Para el cierre del día, alrededor de las 23:00 horas, el ambiente será más fresco, con 20 grados, viento ligero del noreste y condiciones mayormente estables, ideales para el descanso nocturno.

Fuente: Tribuna del Yaqui