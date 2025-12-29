Clima en Sonora: Alertan por LLUVIAS AISLADAS para HOY LUNES 29 de diciembre en la NOCHE; en estas regiones lloverá

Hermosillo, Sonora.- Para hoy lunes 29 de diciembre de 2025 en la noche, las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) están alertando por lluvias aisladas en diversas regiones de la entidad; aquí te presentamos todo el pronóstico del clima en Sonora para que las condiciones climáticas no te tomen por sorpresa. Recuerda que este es el reporte más actualizado hasta el momento por parte de las autoridades y en TRIBUNA se puede encontrar toda la información del estado del tiempo.

¿Cómo será el clima para hoy, lunes 29 de diciembre de 2025 en la noche?

De acuerdo con la Conagua, para Sonora, lluvias aisladas para las regiones noroeste y norte del estado para las próximas tres horas. Esto, debido a las condiciones que se han generado por la corriente en chorro polar y un río atmosférico que generarán cielos parcialmente nublados, rachas de viento fuerte y descenso de temperatura en el estado; así como lluvias ligeras e intermitentes sobre el norte de la entidad. Además, se prevé el ingreso de un nuevo frente frío durante el día 31 de diciembre, ocasionando rachas de viento fuertes de más de 65 kilómetros por hora (km/h), lluvias ligeras (0.5 a 5 milímetros) y un reforzamiento en el descenso de temperaturas.

La Conagua y el SMN dan a conocer el reporte del clima en Sonora para hoy lunes 29 de diciembre en la noche

¿Cómo será el clima en Sonora para mañana martes 30 de diciembre de 2025?

Según lo indicado por el SMN, se tendrá cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, sin lluvias. Por la mañana se tendrá un ambiente fresco a frío en la región; y muy frío a gélido con heladas en zonas serranas. Mientras que por la tarde se prevé un ambiente templado. Además, se tendrá viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

Pronóstico de lluvias para mañana 30 de diciembre de 2025:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Oaxaca (noreste), Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco (oeste).

Oaxaca (noreste), Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco (oeste). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Papaloapan) y Chiapas.

Veracruz (Papaloapan) y Chiapas. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas), Campeche y Quintana Roo.

Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas), Campeche y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento) y Yucatán.

Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento) y Yucatán. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Hidalgo y Tlaxcala.

Baja California Sur, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Probabilidad de nieve o aguanieve, durante la mañana: cimas del Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

??¡Extrema precauciones! Se esperan #CondicionesMeteorológicasAdversas en el país derivado del desplazamiento del #FrenteFrío número 25. pic.twitter.com/HP0s7aBuTN — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua