Clima Sonora HOY lunes 29 de diciembre: Pronostican MAÑANA fría, TARDE calurosa y LLUVIAS

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 29 de diciembre de 2025, el último del mes, las condiciones del clima en Sonora presentarán contrastes importantes a lo largo del día, por lo que es recomendable tomar precauciones desde temprano. El estado tendrá desde ambientes fríos en zonas serranas durante la mañana hasta temperaturas más cálidas por la tarde, además de rachas de viento y lluvias en algunos municipios. Para que nada interrumpa tu jornada aquí, aquí te compartimos el reporte del tiempo completo.

Así sera el clima en Sonora este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, durante la mañana se espera cielo medio nublado en gran parte de Sonora, con un ambiente fresco a templado en zonas urbanas y frío en regiones serranas, donde no se descartan heladas. En municipios del norte y oriente del estado, como Agua Prieta, Nogales y áreas cercanas a la sierra, las temperaturas mínimas rondarán entre los 5 y 9°C.

Alertan lluvias en Sonora este lunes. Foto: Conagua

Mientras, en ciudades del centro y sur, como Hermosillo, Ciudad Obregón y Guaymas, el amanecer será más templado, con valores entre los 14 y 18°C. A lo largo del día, el ambiente comenzará a cambiar de forma gradual. Para la tarde, el pronóstico indica temperaturas templadas a cálidas en la mayor parte del estado. En el centro y sur de Sonora, como Hermosillo, Ciudad Obregón, Guaymas y Huatabampo, los termómetros podrían ubicarse entre los 28 y 31°C.

En tanto, en el norte, en localidades como San Luis Río Colorado, Caborca y Sonoyta, se esperan máximas cercanas a los 22 a 25°C. En la región serrana, aunque el frío disminuirá, el ambiente se mantendrá más fresco en comparación con el resto del estado. Durante este lunes también se prevén vientos de dirección variable en Sonora, con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora, especialmente en zonas abiertas y carreteras.

Estas condiciones podrían generar tolvaneras aisladas o reducción de visibilidad en algunos tramos. Hacia la noche, el ambiente volverá a refrescar de manera generalizada. Las temperaturas descenderán nuevamente, sobre todo en el norte, oriente y zonas serranas, mientras que en municipios del centro y sur se mantendrán condiciones templadas.

El cielo continuará con intervalos de nubosidad y, de acuerdo con el pronóstico, podrían presentarse lluvias aisladas en algunas regiones del estado, aunque sin acumulados significativos.

#PronósticoDelTiempo para el noroeste y norte de #México, durante las próximas tres horas. pic.twitter.com/ngre6oPFgS — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 29, 2025

Aunque el Frente Frío número 25 estará afectando principalmente al noreste, oriente y sureste del país, su influencia contribuirá a un marcado contraste térmico en Sonora, por lo que se recomienda abrigarse durante las primeras horas del día y mantenerse informado ante posibles rachas de viento. ¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)