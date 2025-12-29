Declaración anual en Sonora: Plazos, obligaciones y beneficios para contribuyentes

Hermosillo, Sonora.- Con el cierre del ejercicio fiscal, inicia el periodo para que personas físicas y morales cumplan con la presentación de la declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), un trámite indispensable para reportar ingresos, deducciones y pagos efectuados durante el año, así como para evitar sanciones por incumplimiento.

María Guadalupe Ruiz Durazo, presidenta del Colegio de Contadores del Estado de Sonora, explicó que la obligación de presentar la declaración anual depende del tipo de contribuyente.

"En el caso de las personas morales, como empresas y sociedades, el plazo para cumplir es del 1 de enero al 31 de marzo del año siguiente al ejercicio fiscal. Para las personas físicas, que incluyen asalariados, arrendadores y quienes realizan actividad empresarial, la fecha límite es durante el mes de abril", declaró.

Indicó que no todos los contribuyentes están obligados a presentar la declaración; sin embargo, las personas físicas que obtuvieron ingresos mayores a 400 mil pesos anuales por concepto de salarios sí deben cumplir con este trámite de manera obligatoria. En contraste, quienes percibieron ingresos menores a ese monto pueden presentarla de forma voluntaria.

Son trámites indispensables

Finalmente, dijo que declarar en tiempo y forma ofrece beneficios importantes, como la posibilidad de obtener un saldo a favor al aplicar deducciones personales, entre ellas gastos médicos, servicios profesionales, intereses reales de créditos hipotecarios y colegiaturas.

"Cuando la información es correcta y se cumplen los requisitos, el SAT puede realizar devoluciones automáticas directamente a la cuenta bancaria del contribuyente", mencionó.

Entre los errores más comunes se encuentran aplazar la presentación de la declaración y no atender los avisos emitidos por la autoridad fiscal. Ignorar notificaciones enviadas a través del buzón tributario puede derivar en multas y complicaciones fiscales.

