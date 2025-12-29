En 2026, anticipan repunte de padecimientos respiratorios en Hermosillo por bajas temperaturas

Hermosillo, Sonora.- Con la intensificación de las bajas temperaturas propias del invierno, la Cruz Roja Hermosillo prevé un incremento significativo en la atención de personas con enfermedades respiratorias durante el mes de enero de 2026, principalmente entre adultos mayores y niñas y niños menores de nueve años, considerados los grupos más vulnerables ante este tipo de padecimientos.

Samuel Ramos, coordinador de la institución, explicó que, si bien el inicio del año suele caracterizarse por una menor movilidad en la ciudad debido al periodo vacacional y al regreso paulatino a las actividades laborales y escolares, las condiciones climáticas adversas generan un aumento constante en los servicios relacionados con infecciones respiratorias, bronquitis, neumonías y cuadros gripales.

"Incluso durante los meses con menor actividad urbana, la Cruz Roja Hermosillo mantiene un promedio cercano a las 2 mil 200 atenciones mensuales, número que no disminuye en temporada invernal debido a la demanda asociada a complicaciones respiratorias, especialmente en personas con enfermedades crónicas o sistemas inmunológicos debilitados", mencionó.

Hace un llamado a no saturar el servicio de ambulancias

Ramos señaló que enero suele ser uno de los meses más críticos, ya que el frío se intensifica y las bajas temperaturas se prolongan durante más horas del día, lo que favorece la propagación de virus y agrava padecimientos preexistentes.

Ante este panorama, el coordinador de Cruz Roja Hermosillo hizo un llamado a la ciudadanía a reforzar las medidas preventivas, como evitar cambios bruscos de temperatura, abrigarse adecuadamente, mantener una alimentación balanceada y acudir a revisión médica ante los primeros síntomas.

Cruz Roja exhorta a la población a utilizar de manera responsable el servicio de ambulancias, solicitándolo únicamente en casos de emergencia real o cuando exista un riesgo inminente para la vida, a fin de no saturar la atención prehospitalaria.

Fuente: Tribuna del Yaqui