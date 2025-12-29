Gobierno de Sheinbaum y Durazo presentan Plan de Justicia para Cananea: El cierre de un conflicto histórico en Sonora

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo', encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez; el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena; y el subsecretario de Trabajo y Previsión Social, José Luis Sánchez, compartieron avances y detalles del Plan de Justicia para Cananea.

Ante los medios de comunicación reunidos en Palacio Nacional, la titular de Segob compartió la resolución definitiva de dos de los conflictos sociales y ambientales más prolongados en la historia reciente de Sonora: la huelga minera de Cananea, iniciada en 2007; y las afectaciones derivadas del derrame en el Río Sonora en 2014. Ambos procesos, señaló, avanzan ahora bajo un enfoque integral de justicia social, laboral y ambiental.

La titular de la Segob señaló que se logró cerrar formalmente la huelga de Cananea, uno de los movimientos laborales más emblemáticos del país, y poner en marcha acciones concretas para reparar los daños ambientales y sociales provocados por la contaminación del río.

Fin de una huelga que marcó la historia laboral de Sonora

Rosa Icela Rodríguez subrayó que la conclusión del conflicto laboral en Cananea representa un acto de justicia largamente esperado por los trabajadores mineros y sus familias. Recordó que el Plan de Justicia para Cananea fue impulsado desde junio de 2021 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y se construyó con cinco ejes clave:

Trabajo digno Atención Médica y medicamentos gratuitos Mejoramiento urbano Bienestar Salud ambiental, incluyendo el derecho al agua

La funcionaria recordó que el impulso decisivo ocurrió en noviembre de 2024, cuando el gobernador Alfonso Durazo Montaño acudió a Gobernación (en Bucareli) con dirigentes del sindicato minero y trabajadores de la Sección 65 para exigir una salida al conflicto. Ante esto, se integraron más dependencias a los trabajos de resolución.

Señaló que, tras meses de diálogo, se logró dar por terminada la huelga, y comenzar con el pago de indemnizaciones, tanto para los trabajadores mineros, como para las viudas y familias afectadas por el conflicto: "No se trata de un asunto de recursos, sino de dignidad", dijo Rosa Icela Rodríguez.

Inversión millonaria y compromisos verificables

En esta intervención, se detalló Plan de Justicia de Cananea establece un fondo conjunto superior a los dos mil 200 millones de pesos, integrado por aportaciones de Grupo México, el Gobierno de México y el Gobierno de Sonora. Estos recursos se destinarán a acciones en materia laboral, salud, agua, mejoramiento urbano y saneamiento ambiental en Cananea y en comunidades de la Cuenca del Río Sonora.

Las autoridades indicaron que los compromisos estarán sujetos a seguimiento permanente para garantizar su cumplimiento y evitar que los acuerdos queden solo en el papel.

Justicia ambiental y remediación del Río Sonora

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, explicó que el plan ambiental busca atender los efectos del derrame de sulfato de cobre ocurrido en agosto de 2014 por Grupo México, considerado el mayor daño ambiental en la historia del país. La contaminación afectó cientos de kilómetros de la cuenca y tuvo repercusiones en la salud, el acceso al agua y la economía local.

El plan contempla estudios técnicos para determinar el alcance del daño en suelos y sedimentos, así como acciones de remediación ambiental y restauración ecológica, con participación de las comunidades afectadas.

Como parte del componente hídrico, se anunció la instalación de un sistema de monitoreo en tiempo real de la calidad del agua, con estaciones automáticas, sitios de medición manual y un centro de visualización especializado. Además, se contempla la construcción y rehabilitación de plantas potabilizadoras y sistemas de desinfección en municipios de la región.

En tanto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) adelantó que se reforzará la vigilancia de metales pesados y otros contaminantes para prevenir nuevos episodios de contaminación masiva. También habrá un Laboratorio Especializado en Hermosillo para medir metales pesados, materiales tóxicos y más en el agua; así los avances de purificación se adelantarán, dijo el titular de Conagua, Efraín Morales. Los trabajos concluirán a finales de 2027.

Salud: hospital regional y atención especializada

En materia de salud, el plan incluye la reconversión del hospital comunitario de Ures en un Hospital Regional con especialidades, cuidados intensivos y mayor capacidad de atención. También se prevé un centro de salud renal con servicios de hemodiálisis y un laboratorio especializado para la detección de metales pesados y toxicología.

Desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se señaló que el desenlace del conflicto laboral en Cananea tiene un peso histórico para el país. El subsecretario José Luis Sánchez afirmó que la huelga minera se convirtió en un referente de la lucha por derechos laborales y en un punto clave dentro del proceso de transformación del marco de justicia laboral en México.

Explicó que el Plan de Justicia para Cananea fue diseñado bajo un enfoque de conciliación real, priorizando el diálogo y la construcción de acuerdos entre las partes, sin recurrir a imposiciones. En ese contexto, reconoció la constancia de los trabajadores mineros, quienes (dijo) sostuvieron durante años la exigencia de justicia pese a la adversidad.

Un hecho histórico para Sonora

El gobernador Alfonso Durazo calificó el cierre de la huelga de Cananea y el inicio del plan de justicia ambiental como un punto de inflexión para el estado, al tratarse de conflictos que permanecieron sin solución durante años. En su intervención, agradeció a la presidenta Sheinbaum Pardo, su disposición y apoyo para poder llegar a este momento histórico.

Quiero por ello expresarle a usted, señora presidenta, la gratitud y el reconocimiento del pueblo de Sonora; la huelga de los mineros de la sección 65 de Cananea y la contaminación del Río Sonora. Ambos conflictos fueron abandonados a su suerte y destinados a morir por inanición. Hoy, gracias a usted, ese pasado queda atrás", dijo el gobernador de Sonora.

Autoridades federales coincidieron en que este acuerdo marca el cierre de una lucha de 18 años y abre una nueva etapa para Cananea y los pueblos de la Cuenca del Río Sonora, con compromisos medibles en trabajo, salud, agua y medio ambiente.

