¿LLUVIAS en Ciudad Obregón HOY? Así será el CLIMA en Sonora este LUNES 29 de diciembre

Ciudad Obregón, Sonora.- Este lunes 29 de diciembre de 2025, el clima en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, tendrá un contraste marcado entre las primeras horas del día y la tarde, por lo que es importante conocer el pronóstico completo antes de salir de casa. Aunque el amanecer será fresco, conforme avance el día el ambiente se tornará cálido, con temperaturas que rozarán los 30°C y vientos constantes, condiciones que pueden influir en actividades al aire libre y traslados. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Ciudad Obregón HOY lunes 29 de diciembre

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el reporte del portal web Meteored.mx, durante la mañana prevalecerá un ambiente fresco con cielo parcialmente despejado. Desde las 05:00 horas se esperan nubes y claros, con temperaturas cercanas a los 17°C y una sensación térmica similar. Para las 06:00 horas, el termómetro descenderá ligeramente a 16°C, acompañado de viento flojo del norte con rachas de entre nueve y 16 kilómetros por hora.

Así será el clima en Ciudad Obregón este LUNES. Foto: Meteored.mx

Hacia las 08:00 horas, el ambiente seguirá siendo templado, con 17°C, cielo con intervalos de sol y viento del norte que aumentará ligeramente su intensidad. Durante el transcurso de la mañana y acercándose al mediodía, las condiciones comenzarán a cambiar de forma gradual. Alrededor de las 11:00 horas, la temperatura subirá hasta los 25°C, con una sensación térmica de 26°C.

El cielo se mantendrá con nubes y claros, mientras que el viento cambiará al noroeste y se presentará de forma moderada, con rachas que podrían alcanzar los 24 kilómetros por hora. En ese periodo, el índice de rayos ultravioleta (UV) se ubicará en nivel medio, por lo que se recomienda limitar la exposición prolongada al sol. Por la tarde, el calor será más notorio en Ciudad Obregón. A las 14:00 horas se espera una temperatura máxima de 30 grados, con cielo parcialmente nuboso y una sensación térmica cercana a los 29°C.

#PronósticoDelTiempo para el noroeste y norte de #México, durante las próximas tres horas. pic.twitter.com/ngre6oPFgS — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 29, 2025

El viento continuará del noroeste, con velocidades de entre nueve y 25 kilómetros por hora, lo que podría generar ráfagas ocasionales. Conforme avance la tarde, alrededor de las 17:00 horas, el termómetro comenzará a descender hasta los 26°C, manteniéndose el cielo parcialmente nublado y con viento moderado del oeste. Durante la noche, las condiciones serán más estables y agradables.

A las 20:00 horas, la temperatura rondará los 23°C, con sensación térmica ligeramente superior y viento flojo del oeste. Para las 23:00 horas, se espera que el ambiente refresque hasta los 21°C, con cielo de nubes y claros y viento suave del noroeste, condiciones que favorecerán una noche templada.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)