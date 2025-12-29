Más de 30 elementos de Seguridad Pública blindarán las fiestas de Año Nuevo en Navojoa

Navojoa, Sonora.- La Secretaría de Seguridad Pública en Navojoa se declaró lista para cuidar a las familias navojoenses y sus visitantes durante las fiestas de fin de año, donde se desplegarán al menos 30 policías preventivos, coordinados con la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Lázaro Ariel Parra Portillo, comisario de Seguridad Pública, anunció que el operativo de la corporación, incluyendo Tránsito Municipal, dará inicio las primeras horas de este miércoles en la zona centro, colonias y comunidades rurales, y a partir de las 19:00 horas se unirán los elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal.

La meta es el saldo blanco de incidentes y personas lesionadas, tal como obtuvieron en Navidad, indicó, máxime en el último festejo decembrino cuando hay quienes acostumbran a hacer disparos con arma de fuego después de la medianoche, y ello pone en riesgo a personas", puntualizó.

Parra Portillo explicó que cada patrulla recorrerá todo el día el sector en que está asignada, pendiente de los llamados de emergencia, además de que habrá chequeo en puntos de venta de cohetes para prevenir distribución de los proyectiles de muy alto contenido de pólvora. Mientras que por la noche se realizarán operativos viales.

