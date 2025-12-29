Para este 2026 se proyecta mayor inversión en alumbrado público en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Oscuridad e inseguridad eran los principales reportes por parte de los vecinos de la calle Yavaros y de la comunidad de Loma del Refugio en Navojoa. Por ello, las autoridades anunciaron una próxima instalación de postería y luminarias en dichos sectores para solucionar el rezago de alumbrado público.

Por su parte, el área de Tesorería Municipal informó que para este 2026 se proyecta una mayor inversión en el rubro de alumbrado público, donde se destinarán más de 25 millones de pesos (mdp) para la instalación de nuevas luminarias, así como la reposición y rehabilitación de la red ya existente.

Uno de los sectores más solicitados por la población es el bulevar Yavaros en la colonia SOP, donde, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más del 76 por ciento de sus 'manzanas' se encuentran sin alumbrado público, lo cual significa que sólo tres de cada 10 calles cuentan con postes para las luminarias.

Sin embargo, durante la sesión de Cabildo, el presidente municipal, Jorge Alberto Elías Retes, aseguró que los trabajos para la instalación de los postes en el sector iniciarán la próxima semana, con lo cual se buscará brindar mayor seguridad a los pobladores.

Se está apoyando no sólo con iluminación, sino también con postería; por la calle Yavaros se van a instalar como 30 postes, ya que en el proyecto que hicieron cuando se hizo la calle Yavaros, pusieron las bases, pero no colocaron los postes ni las lámparas… Ya se compraron los postes y se van a instalar la próxima semana", afirmó el munícipe.

No obstante, las autoridades expresaron que durante las últimas semanas también se han recibido solicitudes de alumbrado público en el entronque de la carretera rumbo a la Comisaría Rosales y el área de las vías frente a Bahuises, debido al peligro que representa la falta de luminarias en el cruce para las personas que circulan en bicicleta, ya que pudiera presentarse algún accidente. Por lo que en los próximos días acudirá maquinaria a instalar los postes faltantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui