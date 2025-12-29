¡Síguenos!
Policía Estatal de Seguridad Pública exhorta a celebrar el Año Nuevo sin disparos al aire

José Martínez Lavariega, comisario de la PESP, pide a los sonorenses celebrar las fiestas de Año Nuevo sin realizar disparos al aire

Piden reportar cualquier situación de riesgo al 911 y 089 Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- La Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) hace un llamado a todas y todos los sonorenses a celebrar las fiestas de Año Nuevo con responsabilidad, priorizando la seguridad y la vida de las familias y comunidades.

José Guadalupe Martínez Lavariega, comisario general de la PESP, manifestó que realizar disparos al aire durante los festejos es una práctica peligrosa y totalmente evitable.

Explicó que las balas no desaparecen: al caer, pueden provocar lesiones graves o incluso la pérdida de vidas inocentes, además de daños a viviendas y vehículos. Un momento de celebración puede convertirse en una tragedia irreversible.

La Policía Estatal reitera que la seguridad es una responsabilidad compartida. Disfrutar las celebraciones sin violencia ni riesgos contribuye a construir un Sonora más seguro para todas y todos.

Se invita a la ciudadanía a reportar de manera inmediata cualquier situación de riesgo: 911 para emergencias y 089 para denuncias anónimas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Sonora hace un llamado a iniciar el año con responsabilidad, celebrando en paz y con respeto por los demás.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

