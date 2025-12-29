Programas del Bienestar dejan una derrama de 1,300 millones de pesos en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, informó que durante este 2025, el Gobierno Federal, a través de los distintos programas sociales, ha generado una derrama económica superior a los mil 300 millones de pesos (mdp).

El munícipe precisó que los estímulos económicos han impactado no sólo a la economía familiar, sino también a distintos sectores, como educativos, laborales, agrícolas, culturales y médicos, para garantizar un mejor desarrollo social en las comunidades más marginadas de la región.

Gracias a la visión, el compromiso social y el liderazgo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y nuestro amigo y aliado el gobernador Alfonso Durazo, hoy México y Sonora avanzan hacia un futuro más justo, más humano y con mayor bienestar para todas y todos. La transformación sigue caminando con firmeza y poniendo en el centro a quienes más lo necesitan", señaló.

Elías Retes detalló que entre los principales programas sociales que han beneficiado a las familias navojoenses son: Pensión para el Bienestar, Pensión Mujeres Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro, La Escuela es Nuestra, Beca Rita Cetina, Bienpesca, Sembrando Vida, La Clínica es Nuestra, entre otros más.

Este 2025, Navojoa ha sido testigo de una derrama económica histórica, con más de mil 300 mdp en inversión social a través de los Programas del Bienestar. Recursos que llegan de manera directa a las familias, fortalecen los ingresos, generan tranquilidad y el bienestar se siente en cada comunidad", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui