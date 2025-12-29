Salud Sonora confirma ocho casos de sarampión en campo agrícola; aplican cerco sanitario

Caborca, Sonora.- La Secretaría de Salud de Sonora (SSP) confirmó este lunes la detección de ocho casos de sarampión en el municipio de Caborca. Los casos fueron identificados durante la semana pasada y corresponden a un grupo de personas originarias del Estado de Chiapas, quienes se desempeñan como jornaleros agrícolas en la región. Esto es el resultado de las acciones de vigilancia epidemiológica que se mantienen en la entidad.

José Luis Alomía Zegarra, secretario de Salud Pública en el estado, detalló que el hallazgo fue posible gracias a la coordinación entre la dependencia estatal y las diversas instituciones médicas que operan en la zona. Esta sinergia permitió que, al momento de identificar sintomatología sospechosa en trabajadores del campo procedentes del sur del país, se activaran los mecanismos de contención, evitando así la dispersión del virus fuera del área focalizada.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias implementaron cercos sanitarios en las zonas aledañas al campo agrícola y en los puntos donde se confirmó la presencia del virus. Estas acciones consisten en el despliegue de brigadas de salud que visitan los domicilios cercanos para brindar información preventiva, verificar el estado de salud de los vecinos y aplicar vacunas a quienes no cuenten con el esquema completo.

El objetivo de esta estrategia es cortar cualquier posible cadena de transmisión. La dependencia estatal dijo que este evento se da en un contexto de seguridad sanitaria para el resto de la población, ya que Sonora mantiene una cobertura de vacunación del 94 por ciento contra el sarampión. Este porcentaje es considerado un nivel óptimo para generar la llamada "inmunidad de rebaño", lo que reduce drásticamente las posibilidades de un brote extendido en la ciudadanía.

111 casos en Sonora

En cuanto a las estadísticas generales, la Secretaría informó que en lo que va del presente año 2025 se han registrado un total de 111 casos de sarampión en el estado. Sin embargo, es importante precisar que más del 95 por ciento de estos contagios ocurrieron a mediados de año y no corresponden a una transmisión activa reciente, siendo estos ocho casos en Caborca un evento focalizado y bajo control.

Finalmente, las autoridades reiteraron que no existe una circulación activa del virus en la población general sonorense. No obstante, se mantiene el llamado permanente a la ciudadanía para revisar la Cartilla Nacional de Vacunación, especialmente en menores de edad, y acudir a cualquier unidad de salud pública para completar los esquemas. La vacuna es gratuita, segura y representa la herramienta más eficaz para el cuidado de la salud comunitaria.

