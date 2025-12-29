San Carlos y Sonora tienen una perspectiva turística muy positiva para el próximo año 2026

Hermosillo, Sonora.- Junto con destinos como Hermosillo, Ciudad Obregón y los Pueblos Mágicos que hay en la entidad, San Carlos (SC) tiene para 2026 una perspectiva turística positiva, con amplias oportunidades de crecimiento, inversión y fortalecimiento de su posicionamiento a nivel nacional e internacional.

Julio César Rascón Torres, presidente de la Asociación Sonorense de Tour Operadores, sostuvo que son muchos los factores que se van a combinar para que a San Carlos y Sonora en general les vaya bien en materia turística para el año entrante.

Entre estos factores, agregó, están la ubicación estratégica del estado, así como la diversificación de su oferta turística, en la que se incluyen naturaleza, mar, cultura y turismo de negocios, lo que permite consolidar a diversos destinos.

Expuso que, de cara a 2026, el incremento del turismo nacional, el crecimiento del turismo carretero, la cercanía con grandes centros urbanos como Arizona y la proyección internacional derivada de eventos de gran escala como el Mundial de Futbol 2026 representan una oportunidad clave para atraer visitantes, inversión y más eventos al estado.

Rascón Torres dijo que la carretera Guaymas – Chihuahua abre un abanico de oportunidades a San Carlos, pues atraerá al turismo del vecino estado, lo que vendrá a consolidarlo como uno de los destinos más visitados de la entidad.

Comentó que este año Sonora cierra con un crecimiento aproximado del 20 por ciento en afluencia turística, mientras que para el 2026 se proyecta un crecimiento adicional del 5 por ciento, impulsado por la realización de congresos y otros eventos de gran aglomeración.

Fuente: Tribuna del Yaqui