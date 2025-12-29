Secretaría de Salud en Sonora pide vacunarse contra el sarampión para prevenir contagios

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Salud Pública (SSP) en Sonora reitera a la población que la vacunación es la principal medida para prevenir el contagio de sarampión, por lo que invita a revisar y completar los esquemas de inmunización.

La dependencia mantiene activa la vacunación mediante brigadas casa por casa, así como en puestos fijos y semifijos instalados en zonas de alta afluencia, como plazas públicas y centros comerciales, con el objetivo de ampliar la cobertura durante el periodo vacacional.

En Sonora se han aplicado 247 mil 333 dosis de la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) y SR (sarampión y rubéola), y se cuenta con más de 80 mil dosis disponibles para iniciar y completar esquemas. Estas se destinan a niñas y niños desde los seis meses hasta los nueve años, así como a personas de 10 a 49 años que no cuenten con un esquema completo.

Las brigadas de vacunación continúan operando incluso en vacaciones. En coordinación con IMSS Bienestar, se han realizado acciones en campos agrícolas y comunidades de distintos distritos de salud, incluyendo Caborca, Miguel Alemán y Hermosillo, para aplicar vacunas y completar esquemas.

Reforzamos las acciones de vacunación en Caborca para proteger la salud de las familias sonorenses. uD83DuDC89uD83DuDEE1?.



— Salud Sonora (@ssaludsonora) December 29, 2025

De manera permanente, la Secretaría de Salud mantiene acciones de prevención a través de los Escuadrones Básicos Territoriales, encargados de implementar cercos sanitarios y vacunación focalizada, a fin de contener posibles casos y evitar la propagación del sarampión a otras comunidades.

Finalmente, la dependencia exhorta a la población a acudir a la unidad de salud más cercana con su Cartilla Nacional, especialmente ante la presencia de síntomas como fiebre alta, ronchas y malestar general.

El sarampión es altamente contagioso, pero prevenible.



La vacunación es la clave para proteger a nuestras niñas y niños de complicaciones graves.



Acude a tu Unidad de Salud más cercana y completa el esquema de vacunación. — Salud Sonora (@ssaludsonora) December 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui