Sheinbaum y Durazo presentan Plan de Justicia para Cananea y más noticias en Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora. En la edición de hoy lunes 29 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, destacaron los logros en el estado durante este año 2025.

Avanza proyecto de viviendas multifamiliares en Navojoa

Se espera que para este 2026, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) inicie la construcción de un nuevo fraccionamiento en el sector suroriente del municipio de Navojoa; se trata del levantamiento de más de dos mil 500 viviendas. Para ello, el Ayuntamiento de Navojoa aprobó el cambio de uso de suelo agrícola a zona habitacional, en 28 hectáreas del ejido Las Ánimas y Capetamaya, ubicadas cerca de la carretera hacia Huatabampo.

Guerreras Buscadoras localizaron 102 cuerpos durante 2025

Durante el año 2025, el colectivo de Guerreras Buscadoras de Ciudad Obregón localizó los cuerpos de 102 personas en los diversos municipios y predios de Cajeme. Silvia Velázquez, vocera de la mencionada agrupación, comentó que durante el año que está por concluir, se llevaron a cabo 218 búsquedas tanto en el municipio de Cajeme como en San Ignacio Río Muerto, Bácum y la comunidad indígena de Vícam, entre otros sectores.

Sheinbaum y Durazo presentan Plan de Justicia para Cananea

La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, destacaron los logros durante este año 2025 en el estado, entre los cuales se encuentra el fin a la huelga minera de la Sección 65 en Cananea y la remediación a las afectaciones de Río Sonora; además, destacaron futuras inversiones para el ya conocido Plan de Justicia para Cananea.

