Alfonso Durazo mejora la calidad de vida con 600 becas y obras en la Sierra Alta

Moctezuma, Sonora.- En una gira de trabajo por la región de la Sierra Alta, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la entrega de más de 600 becas, obras de infraestructura educativa y la inauguración del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) de Moctezuma, en beneficio de la mejora en la calidad de vida de las y los habitantes de esta zona, con una inversión cercana a los 25 millones de pesos.

El mandatario estatal, en un hecho histórico para la región de la Sierra Alta, acompañado del presidente municipal de Moctezuma, Francisco Monge, el secretario de Educación Cultura, Froylán Gámez Gamboa, y de Salud, José Luis Alomía Zegarra, reafirmó su compromiso con el desarrollo social, la educación y la salud en la entidad, durante la puesta en operación del CRUM en Moctezuma, con una inversión de más de cinco millones 369 mil pesos.

El gobernador Durazo destacó que el CRUM ofrecerá atención médica prehospitalaria especializada las 24 horas, los siete días de la semana, beneficiando directamente a más de 36 mil 831 habitantes de los municipios de Moctezuma, Huásabas, Granados, Villa Hidalgo, Bacadéhuachi, Divisaderos, Tepache, Nácori Chico, Huachinera, Bacerac, Bavispe, Cumpas y Nacozari de García.

Son cuatro ambulancias, pero lo importante es que vienen a cubrir un hueco enorme en materia de salud y así con estos pasos vamos acercándonos cada día a garantizar uno de los objetivos fundamentales en materia de bienestar, la mejor salud posible para nuestra comunidad. La salud para nosotros es un derecho. Y todos los servicios que van a recibir aquí en este Centro Regulador de Urgencias Médicas son gratuitos como en el resto de las instalaciones de salud del estado de Sonora", destacó.

Este centro cuenta con dos ambulancias equipadas (soporte vital avanzado y básico); 14 paramédicos y tres administrativos; área de monitoreo y capacitación continua; así como coordinación directa con hospitales de la región y el sistema estatal de emergencias 911.

Durante esta jornada, el gobernador Durazo benefició a 662 estudiantes de la Universidad de la Sierra con una beca Sonora de Oportunidades, cuya inversión total fue de seis millones 620 mil pesos. Así mismo, para impulsar el deporte, la salud y la preparación académica con tecnología de última generación de las y los estudiantes de la Universidad de la Sierra, el gobernador Durazo entregó la nueva 'Cancha de Futbol 7' y la renovación total del Centro de Cómputo con una inversión de 13 millones de pesos.

Fuente: Tribuna del Yaqui