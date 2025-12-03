Arranca el programa de seguridad de 'Bienvenido Héroe Paisano 2025' en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Históricamente, el municipio de Navojoa es elegido como un lugar de descanso para los paisanos que se dirigen hacia el sur del país durante cada época navideña. Por ello las autoridades dieron inicio al operativo de atención ciudadana 'Héroes Paisanos'.

En representación del alcalde, encabezó el arranque el secretario del Ayuntamiento, Rafael Rodríguez Sánchez, quien destacó la importancia social de este operativo que cada año se convierte en un espacio de apoyo para miles de connacionales que visitan a sus familias o transitan de paso por la ciudad.

Acompañado del jefe de Oficina de Atención a Migrantes, Manuel Alberto Cons Zamora; Rodríguez Sánchez reafirmó que el gobierno municipal participa con responsabilidad y sentido humano, coordinándose con corporaciones de seguridad, dependencias estatales y federales, así como con personal voluntario.

Hagamos que la gente que nos visita siempre tenga ganas de volver. Que haya buenos resultados y saldo blanco, bienvenidos, paisanos… La actual administración trabaja hacia un modelo de movilidad humana, colocando siempre a la persona en el centro de todas nuestras decisiones para un tránsito digno", manifestó.

Explicó que el operativo permanecerá activo durante toda la temporada, reafirmando el compromiso del municipio con la seguridad, hospitalidad y atención que distinguen a los navojoenses.

Fuente: Tribuna del Yaqui