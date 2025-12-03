Aumentan las enfermedades respiratorias en invierno en Sonora; especialista recomienda vacunarse

Hermosillo, Sonora.- Actualmente se vive un fenómeno particular en el panorama epidemiológico en Sonora: el desfasamiento en la temporalidad de diversas infecciones tras la pandemia de Covid-19, señaló Alejandro González Mares, especialista en infectología.

El médico indicó que las enfermedades estacionales han modificado sus patrones de aparición; un ejemplo de esto es la varicela, padecimiento asociado a la primavera que ahora registra brotes durante las últimas semanas de otoño.

Otro ejemplo es el virus sincicial respiratorio (VSR) y los bocavirus, que son típicos del invierno y actualmente presentaron incidencia durante el verano pasado. González Mares explicó que, a pesar de esto, se mantiene la tendencia habitual de incremento en enfermedades respiratorias.

Resaltó que es sumamente importante vacunarse contra la influenza e indicó que es falso que al recibirla, esta provoca la enfermedad, ya que los biológicos modernos causan menos efectos secundarios.

El especialista detalló que el aire frío y seco afecta las mucosas y esto disminuye las barreras naturales de defensa; esto, sumado a la concentración de personas en espacios cerrados por las bajas temperaturas, potencia las cadenas de contagio de padecimientos que van desde el catarro común hasta la neumonía.

Fortalecemos la vacunación invernal en Sonora para prevenir Infecciones Respiratorias Agudas.



Vacunas disponibles: neumococo, influenza tetravalente y COVID-19.



Acude a tu Centro de Salud y hospital más cercano y protégete esta temporada.#SaludSonora pic.twitter.com/t3MhZ3gtOi — Salud Sonora (@ssaludsonora) November 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui