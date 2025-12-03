Aumentan las enfermedades respiratorias en invierno en Sonora; especialista recomienda vacunarse

Hermosillo, Sonora.- Actualmente se vive un fenómeno particular en el panorama epidemiológico en Sonora: el desfasamiento en la temporalidad de diversas infecciones tras la pandemia de Covid-19, señaló Alejandro González Mares, especialista en infectología.
El médico indicó que las enfermedades estacionales han modificado sus patrones de aparición; un ejemplo de esto es la varicela, padecimiento asociado a la primavera que ahora registra brotes durante las últimas semanas de otoño.
Otro ejemplo es el virus sincicial respiratorio (VSR) y los bocavirus, que son típicos del invierno y actualmente presentaron incidencia durante el verano pasado. González Mares explicó que, a pesar de esto, se mantiene la tendencia habitual de incremento en enfermedades respiratorias.
Resaltó que es sumamente importante vacunarse contra la influenza e indicó que es falso que al recibirla, esta provoca la enfermedad, ya que los biológicos modernos causan menos efectos secundarios.
El especialista detalló que el aire frío y seco afecta las mucosas y esto disminuye las barreras naturales de defensa; esto, sumado a la concentración de personas en espacios cerrados por las bajas temperaturas, potencia las cadenas de contagio de padecimientos que van desde el catarro común hasta la neumonía.
Fuente: Tribuna del Yaqui