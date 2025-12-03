¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Guaymas

Ayuntamiento de Guaymas prepara gran bienvenida al crucero 'Zaandam' y sus más de mil pasajeros

El Ayuntamiento se prepara para recibir el próximo miércoles 10 de este mes de diciembre al crucero 'Zaandam', de la empresa naviera Holland America

Ayuntamiento de Guaymas prepara gran bienvenida al crucero 'Zaandam' y sus más de mil pasajeros
Todo listo en Guaymas para recibir turistas Foto: Cortesía

Guaymas, Sonora.- El Ayuntamiento se prepara para recibir el próximo miércoles 10 de este mes de diciembre al crucero Zaandam, de la empresa naviera Holland America, que llegará con mil 432 pasajeros a bordo y 604 tripulantes.

En conferencia de prensa, la directora de Desarrollo Económico y Turismo Municipal, Fernanda Vázquez García, dio a conocer que esta será la sexta visita que realice el buque a este puerto, para lo cual se ha preparado un corredor artesanal en el Malecón Turístico, en donde se exhibirán y comercializarán productos elaborados por emprendedores y pequeños comerciantes locales.

Dijo que los turistas podrán disfrutar aquí de un show artístico y conocer la riqueza cultural, natural y gastronómica de Guaymas y San Carlos, así como de sus muchos atractivos naturales y sitios históricos.

Hizo énfasis en que se contará con el apoyo de tour operadores para el traslado de los turistas, lo mismo a la ciudad que a San Carlos, así como de empresas locales.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.