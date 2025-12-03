Ayuntamiento de Guaymas prepara gran bienvenida al crucero 'Zaandam' y sus más de mil pasajeros

Guaymas, Sonora.- El Ayuntamiento se prepara para recibir el próximo miércoles 10 de este mes de diciembre al crucero Zaandam, de la empresa naviera Holland America, que llegará con mil 432 pasajeros a bordo y 604 tripulantes.
En conferencia de prensa, la directora de Desarrollo Económico y Turismo Municipal, Fernanda Vázquez García, dio a conocer que esta será la sexta visita que realice el buque a este puerto, para lo cual se ha preparado un corredor artesanal en el Malecón Turístico, en donde se exhibirán y comercializarán productos elaborados por emprendedores y pequeños comerciantes locales.
Dijo que los turistas podrán disfrutar aquí de un show artístico y conocer la riqueza cultural, natural y gastronómica de Guaymas y San Carlos, así como de sus muchos atractivos naturales y sitios históricos.
Hizo énfasis en que se contará con el apoyo de tour operadores para el traslado de los turistas, lo mismo a la ciudad que a San Carlos, así como de empresas locales.
Fuente: Tribuna del Yaqui