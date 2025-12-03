Boletina Violeta exige a Cabildo de Ciudad Obregón cumplir acuerdos sobre violencia de género

Ciudad Obregón, Sonora.- Un pronunciamiento emitió la Boletina Violeta para exigir el cumplimiento de los acuerdos de Cabildo de Cajeme en el tema de la alerta de violencia de género. En rueda de prensa, Leticia Burgos Ochoa comentó que luego de la última reunión que sostuvieron con Cabildo el pasado 16 de octubre, se volvió a solicitar una obra de trabajo y tres propuestas pasaron a acuerdos.

"En concreto, los acuerdos que pusimos a consideración son: a 10 años de la alerta de violencia de género en el municipio de Cajeme, lo que planteamos fue que las propuestas derivadas de ese foro, Compavi, que es la Comisión Para Prevenir y Atender la Violencia Familiar, sesionara e incluyera las propuestas concretas", mencionó.

Por otra parte, dijo que otro de los acuerdos era que Cabildo ratificara el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), que sería la primera vez en el país que se estableciera en un municipio alertado, donde se revisa y se dictamina cuál es el estado que guardan las alertas, ¿a cuántos años? A cinco años de haber sido declarada y a 10 años de haberse recomendado medidas de acción para prevenir, atender y sancionar la violencia feminicida en el municipio.

Mientras tanto, la tercera propuesta fue que comisiones unidas de hacienda y de desarrollo social sesionen para deliberar la propuesta del establecimiento de un presupuesto etiquetado para las acciones de alerta de violencia de género.

Señaló que, en el marco de los 16 Días de Activismo por la No Violencia contra las Mujeres, se suman diversas propuestas que buscan visibilizar la problemática y fomentar la participación de la comunidad.

Hace un año en Cabildo se acordó la instalación de un memorial de la violencia feminicida para que nunca más estos hechos se sigan suscitando; tristemente, a la vuelta de 10 años, la violencia feminicida no solamente no cesa, sino que se encubre", comentó.

Burgos Ochoa lamentó que la violencia feminicida se reclasifique en violencia homicida y señaló que exigirán que se homologue el tipo penal del feminicidio a nivel nacional.

En Sinaloa se investigan todos los hechos de homicidio de mujeres como delito de feminicidio y así en otras entidades, entonces preocupa sobremanera que se quieran dar buenas cuentas al cierre de este año 2025", indicó Leticia Burgos Ochoa.

Han pasado 10 años desde que se declaró la alerta de violencia de género en el municipio de Cajeme, un hecho que marcó un punto de inflexión en la atención y prevención de la violencia contra las mujeres en la región.

#México | Productores del Valle de Mexicali toman caseta de San Luis Río Colorado en Sonora uD83DuDC68uD83CuDFFC?uD83CuDF3E?



Los productores mantienen paso libre en la caseta de Puente Río Colorado. Buscan presionar a diputados federales por la Ley de Aguas Nacionales pic.twitter.com/y8b31KyKw3 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui