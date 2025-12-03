Caen cuatro sicarios en Cócorit tras balacera, captan voraz incendio en Nogales y más en Top 3 Sonora 

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los últimos hechos ocurridos dentro del territorio sonorense. En la edición de hoy miercoles 3 de diciembre, te informamos sobre que las autoridades de los tres niveles de gobierno lograron la detención de cuatro sujetos tras el reporte de una balacera en Cócorit, en el municipio de Cajeme.

Captan brutal incendio cerca de garita de Nogales

Se difundió en redes, un video que muestra un voraz incendio consumiendo una construcción abandonada en Nogales, a pocos pasos de la garita internacional peatonal. Por fortuna, no hubo reporte de víctimas por este hecho. El lugar fue acordonando para facilitar el trabajo de los 'tragahumo' y restringir el paso a civiles.

Paulina Ocaña habla de las obras que vienen para 2026

Durante su participación en la Mesa Cancún en Hermosillo, Paulina Ocaña, jefa de la oficina del Ejecutivo Estatal, indicó que las 90 obras presupuestadas para Sonora para el próximo 2026 traerán desarrollo para el futuro de los municipios. Señaló que las obras estratégicas contempladas son el término de la carretera Guaymas a Chihuahua y la ampliación a cuatro carriles de la carretera Hermosillo a Bahía de Kino.

Caen cuatro sicarios en Cócorit tras ataque armada

Autoridades de los tres niveles de gobierno lograron la detención de cuatro sujetos tras el reporte de una balacera en Cócorit, en el municipio de Cajeme. Después de efectuar un operativo en un domicilio, se logró el arresto de cuatro sujetos y se aseguraron armas y droga. De acuerdo con un informe preliminar, los supuestos delincuentes habrían intentado privar de la vida a un conductor de plataforma.

