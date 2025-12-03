Clima en Sonora: Alertan de LLUVIAS y CHUBASCOS para HOY miércoles 3 de DICIEMBRE en la NOCHE

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 3 de diciembre de 2025, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertan que durante las próximas horas se presentarán lluvias con intervalos de chubascos y lluvias aisladas en diferentes regiones del estado, esto a causa de un nuevo sistema frontal (frente frío número 18) que interaccionará con el abundante ingreso de humedad propagado por el río atmosférico. Si tienes planes para esta noche, es mejor que consultes el pronóstico del clima en Sonora para que las precipitaciones no te tomen por sorpresa.

De acuerdo con la Conagua, las lluvias aisladas tendrán lugar principalmente en las regiones Noroeste, Costa, Centro y Sur de Sonora. Asimismo, el pronóstico indica que se registrarán lluvias aisladas en otros puntos del territorio sonorense, especialmente hacia zonas del norte y centro del estado. De igual forma, se prevén vientos de 40 a 50 kilómetros por hora (km/h), con rachas que podrían alcanzar entre 60 y 80 km/h en algunas regiones de Sonora. Estas condiciones podrían generar tolvaneras, caída de ramas o daños menores en estructuras ligeras, por lo que se recomienda extremar precauciones si tienes actividades al aire libre.

Para esta noche del miércoles 3 de diciembre se prevén lluvias y chubascos en distintas regiones de Sonora

¿Cómo estará el clima mañana jueves 4 de diciembre?

De acuerdo con SMN, para mañana jueves 4 de diciembre, se tendrá cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Sonora; dichas lluvias podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. Asimismo, se pronostica la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de la región. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región; y muy frío con heladas en zonas serranas de Sonora. Por la tarde, ambiente templado a cálido con viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Sonora.

Alertan por condiciones invernales en la región

Cabe señalar que Protección Civil de Sonora advierte que el frente frío número 18 empezará a recorrer en las próximas horas el estado, donde a su paso generará algunos nublados altos y medios sobre la región de Nogales, Santa Cruz, Naco y Agua Prieta, pudiendo dejar algunas lloviznas ligeras con probabilidad de aguanieve y granizo en el sector.

Por otro lado, durante la madrugada del día jueves, algunas celdas se pudieran presentar sobre la región de Cajeme y Vicam, ocasionando de igual forma lloviznas aisladas y ligeras. Finalmente, en el transcurso del día, la afluencia de humedad recorrerá la región sur y oriente de Sonora, propiciando precipitaciones de ligeras a moderadas sobre la región de Yécora, Quiriego, Sahuaripa, Rosario, Álamos, Navojoa.

Con el #VideoPronóstico del #SMNmx, infórmate de las condiciones del tiempo que prevalecerán en #México, durante las próximas horas. Reprodúcelo aquí ?? pic.twitter.com/t4eO0I7aWc — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua / SMN