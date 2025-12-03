Crédito para 90 obras transformará Sonora, sostiene Paulina Ocaña durante reunión con la Mesa Cancún

Hermosillo, Sonora.- Para la jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Paulina Ocaña, las 90 obras a realizarse con el crédito de mil 500 millones de pesos en Sonora, traerá desarrollo para el futuro de los municipios.

En charla con los integrantes de la Mesa Cancún, dijo que la prioridad del Gobernador Alfonso Durazo con la ejecución de las obras, es garantizar el derecho al agua a los ciudadanos, también que la economía siga creciendo de manera dinámica con carreteras que puedan conectar diferentes puntos a Sonora y que los municipios cuenten con infraestructura.

Señaló que las obras estratégicas contempladas son el término de la carretera Guaymas a Chihuahua, la ampliación a 4 carriles de la carretera Hermosillo a Bahía de Kino, también la última de remodelación del bosque urbano de la Sauceda, también obras en la Laguna del Náinari entre otras.

"Que viene siendo los que es la carretera Guaymas a Chihuahua, lo que vendría siendo San Carlos su propia playa y que podrían apropiarse de ella, generando más turismo y más derrama económica, tenemos el puerto de Guaymas, que duró abandonado muchos años y que ahora se rescata por el gobierno de Alfonso Durazo".

Mesa Cancún con Paulina Ocaña

La jefa de la Oficina del Ejecutivo señaló que, con el crédito junto con el presupuesto para el 2026, Sonora se beneficiará en todos los sentidos, tanto la economía local como en general.

Caso Waldo's

La jefa de la Oficina del Ejecutivo confirmó la decisión del gobernador Alfonso Durazo de crear un órgano autónomo a fin de que la propia ciudadanía pueda votar por la o el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Señaló que órganos de justicia en la entidad serán los encargados de dar avances en el proceso de investigación.

#México | Ernestina Godoy escribe "nada por encima de la ley, nadie" tras asumir como titular de la FGR. Afirmó que su mandato, será construir una Fiscalía a la vanguardia con investigación científica, cero tolerancia a la corrupción y atención central a las víctimasuD83DuDCA5 pic.twitter.com/VX3NSjRh0G — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 3, 2025

92 mil 571 millones de pesos es el presupuesto de Sonora, propuesto por el Ejecutivo Estatal para el 2026, donde se incluye el crédito por mil 500 millones de pesos que fue aprobado en días pasados por el Congreso del Estado para obra en 2026 en los casi 72 municipios.

Fuente: Tribuna del Yaqui