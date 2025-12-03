El frente frío número 17 traerá al estado de Sonora nieve, lluvias y bajas temperaturas

Hermosillo, Sonora.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó sobre la llegada de un nuevo frente frío a la frontera norte de Sonora; este fenómeno ocasionará un marcado descenso de temperaturas y además traerá consigo lluvias de ligeras a moderadas.

El organismo advierte sobre la probabilidad de caída de nieve y aguanieve sobre la región montañosa, aunado a rachas de viento fuertes. Además, recomienda a la población tomar precauciones ante el cambio drástico en las condiciones climáticas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que una combinación de sistemas atmosféricos mantendrá condiciones de frío, lluvias fuertes, rachas de viento y posible caída de nieve o aguanieve en varias regiones del país durante el fin de semana, entre estas, Sonora.

La interacción entre una vaguada, un río atmosférico y la corriente en chorro polar, sumada a la presencia del frente frío número 17, generará efectos importantes en el noroeste, norte, noreste y oriente del territorio.

En temporada de frentes fríos, no olvides la prevención.



Por su Integridad y la de su Familia, Todos Somos Protección Civil. pic.twitter.com/17StIer1XP — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) December 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui