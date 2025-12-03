¿Habrá LLUVIAS este miércoles en Ciudad Obregón? CLIMA en Sonora HOY 3 de diciembre

Ciudad Obregón, Sonora.- Si planeas salir temprano o tienes actividades al aire libre durante el día, es indispensable que revises cómo se comportará el clima en Ciudad Obregón este miércoles 3 de diciembre de 2025. Las variaciones de temperatura y los cambios en el cielo serán constantes, por lo que tomar precauciones (desde la ropa hasta la protección solar) puede ayudarte a evitar contratiempos. ¡Aquí más información!

Así será el clima en Ciudad Obregón este miércoles: Día, tarde y noche

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las previsiones de The Weather Channel, se espera una jornada con intervalos de nubes, momentos soleados y una ligera disminución de temperatura hacia la noche.

Así será el clima en Ciudad Obregón este miércoles. Foto: Conagua

El amanecer llegará con un ambiente frío, alrededor de los 15 a 17°C, acompañado de nubes y claros. Desde las 5:00 hasta cerca de las 8:00 horas se mantendrá esta condición, con una sensación térmica igual a la temperatura real y sin riesgo por radiación UV. El viento será flojo, cambiando de dirección entre sureste y noreste, con velocidades que irán de 2 a 8 kilómetros por hora, lo que permitirá una mañana tranquila sin ráfagas fuertes.

Hacia las 11:00 horas el panorama cambiará: el cielo se mostrará totalmente soleado y el termómetro subirá hasta los 24°C. El índice UV aumentará a nivel 4, considerado medio, por lo que será recomendable aplicar protector solar si estarás al aire libre. La tarde presentará condiciones variables. Alrededor de las 14:00 horas la temperatura alcanzará su punto más alto del día, con 26°C. Aunque habrá nubes y claros, el ambiente se mantendrá cálido.

El viento será más notorio, soplando desde el suroeste a velocidades de 7 a 20 kilómetros por hora. El índice UV se mantendrá en nivel 3, por lo que todavía será importante usar protector solar. Para las 17:00 horas continuará la mezcla de nubes y momentos de claridad, pero la temperatura comenzará a descender hacia los 23°C, con sensación de 25. El viento aumentará un poco su intensidad, con rachas que podrían alcanzar los 28 kilómetros por hora, aunque sin representar un riesgo mayor.

#Pronóstico de #Lluvias para el noroeste y norte de #México en las próximas tres horas pic.twitter.com/3HEVAcnSG9 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 3, 2025

Al llegar la noche el cielo se tornará totalmente cubierto. A las 20:00 horas se registrarán 20°C, con un viento suave del suroeste que apenas alcanzará los 8 kilómetros por hora. Hacia las 23:00 horas la temperatura descenderá a 19°C, manteniendo el ambiente fresco. El viento cambiará nuevamente hacia el noreste, con velocidades de entre 3 y 5 kilómetros por hora. El índice UV se mantendrá en 0, lo que significa que ya no será necesario utilizar protección solar.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)