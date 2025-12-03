¿Habrá LLUVIAS este miércoles en Ciudad Obregón? CLIMA en Sonora HOY 3 de diciembre

Ciudad Obregón, Sonora.- Si planeas salir temprano o tienes actividades al aire libre durante el día, es indispensable que revises cómo se comportará el clima en Ciudad Obregón este miércoles 3 de diciembre de 2025. Las variaciones de temperatura y los cambios en el cielo serán constantes, por lo que tomar precauciones (desde la ropa hasta la protección solar) puede ayudarte a evitar contratiempos. ¡Aquí más información!
Así será el clima en Ciudad Obregón este miércoles: Día, tarde y noche
De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las previsiones de The Weather Channel, se espera una jornada con intervalos de nubes, momentos soleados y una ligera disminución de temperatura hacia la noche.
El amanecer llegará con un ambiente frío, alrededor de los 15 a 17°C, acompañado de nubes y claros. Desde las 5:00 hasta cerca de las 8:00 horas se mantendrá esta condición, con una sensación térmica igual a la temperatura real y sin riesgo por radiación UV. El viento será flojo, cambiando de dirección entre sureste y noreste, con velocidades que irán de 2 a 8 kilómetros por hora, lo que permitirá una mañana tranquila sin ráfagas fuertes.
Hacia las 11:00 horas el panorama cambiará: el cielo se mostrará totalmente soleado y el termómetro subirá hasta los 24°C. El índice UV aumentará a nivel 4, considerado medio, por lo que será recomendable aplicar protector solar si estarás al aire libre. La tarde presentará condiciones variables. Alrededor de las 14:00 horas la temperatura alcanzará su punto más alto del día, con 26°C. Aunque habrá nubes y claros, el ambiente se mantendrá cálido.
El viento será más notorio, soplando desde el suroeste a velocidades de 7 a 20 kilómetros por hora. El índice UV se mantendrá en nivel 3, por lo que todavía será importante usar protector solar. Para las 17:00 horas continuará la mezcla de nubes y momentos de claridad, pero la temperatura comenzará a descender hacia los 23°C, con sensación de 25. El viento aumentará un poco su intensidad, con rachas que podrían alcanzar los 28 kilómetros por hora, aunque sin representar un riesgo mayor.
Al llegar la noche el cielo se tornará totalmente cubierto. A las 20:00 horas se registrarán 20°C, con un viento suave del suroeste que apenas alcanzará los 8 kilómetros por hora. Hacia las 23:00 horas la temperatura descenderá a 19°C, manteniendo el ambiente fresco. El viento cambiará nuevamente hacia el noreste, con velocidades de entre 3 y 5 kilómetros por hora. El índice UV se mantendrá en 0, lo que significa que ya no será necesario utilizar protección solar.
Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)