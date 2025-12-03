Javier Lamarque Cano, el alcalde mejor evaluado de Sonora con 62.1% de aprobación

Ciudad Obregón, Sonora.- La empresa dedicada a la realización de encuestas sobre el desempeño de gobernantes, Demoscopia Digital, publicó una consulta en la cual se ubica al alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, como el presidente municipal mejor evaluado, con un 62.1 por ciento de aprobación entre sus gobernados.

Al respecto, el edil cajemense se dijo agradecido con la mencionada distinción; además, agregó que actualmente se encuentra enfocado en sacar adelante al municipio y trabajar para mejorar las condiciones y calidad de vida de los cajemenses.

Por supuesto que me da gusto que haya un reconocimiento, pero en realidad yo no estoy tanto pensando en eso; yo lo que hago es trabajar, simplemente trabajar buscando el bienestar de las y los cajemenses y si ese trabajo da como resultado que haya ese tipo de conocimientos, pues qué bueno, se agradece muchísimo", expresó Lamarque Cano.

En lo que respecta al hecho relacionado con cuáles son los factores que fueron considerados para que resultara evaluado como el mejor alcalde de Sonora, reitero que él se ha dedicado a trabajar para resolver las necesidades y requerimientos de bienestar del municipio.

Como le digo, yo lo que hago es trabajar buscando atender lo mejor posible los requerimientos de bienestar de nuestro municipio; hacemos con lo que tenemos lo que se necesita, lo que se está solicitando, y sé que hay necesidades, por supuesto, y estamos buscando como siempre responder y atender esas necesidades", explicó.

Finalmente, Lamarque Cano reiteró su compromiso de seguir trabajando por el bienestar de los habitantes del municipio.

Fuente: Tribuna del Yaqui