¡Precaución! Advierten LLUVIAS y FRÍO en Sonora HOY 3 de diciembre: Municipios afectados

Hermosillo, Sonora.- Para este miércoles 3 de diciembre, el estado de Sonora vivirá una jornada con contrastes marcados en temperatura y condiciones de lluvias. Si necesitas salir, organizar actividades al aire libre o viajar por carretera, conviene revisar el pronóstico de clima, pues el día estará influenciado por sistemas invernales que traerán desde frío intenso hasta rachas de viento por la tarde. ¡Aquí más detalles!

Así estará el clima en Sonora HOY: Pronóstico del día, tarde y noche

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, el estado registrará intervalos de chubascos a lo largo del día, además de un ambiente frío en zonas serranas durante la mañana y condiciones más templadas hacia la tarde.

Así será el clima en Sonora este miércoles. Foto: Conagua

El amanecer traerá un ambiente fresco a templado en la mayor parte del estado, con valores muy fríos en áreas de sierra donde podrían presentarse heladas. Regiones como Nogales, Agua Prieta y Naco iniciarán el día con temperaturas cercanas a los 4 a 8°C, mientras que ciudades del centro y sur, como Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregón y Navojoa, tendrán un amanecer más moderado, entre 12 y 14°C.

En el noroeste, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Sonoyta comenzarán el día con un ambiente fresco, alrededor de los 8 a 14 grados.

Durante la tarde, Sonora tendrá un ambiente templado, con cielos de parcialmente nublados a nublados debido al ingreso de humedad y la influencia de un sistema frontal que se aproxima al noroeste del país. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 27°C, con los valores más altos en municipios del sur como Ciudad Obregón, que alcanzará alrededor de 27°C, y Huatabampo, cerca de 26 grados.

Aunque el ambiente será más agradable, se mantendrá la presencia de lluvias aisladas, especialmente en el norte y el oriente del estado. Los municipios afectados, principalmente, serán Nogales y Agua Prieta. Además, a lo largo de la tarde se prevén rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en varias zonas de Sonora, por lo que se recomienda precaución en carreteras y áreas descubiertas.

#Pronóstico de #Lluvias para el noroeste y norte de #México en las próximas tres horas pic.twitter.com/3HEVAcnSG9 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 3, 2025

Al caer la noche, el ambiente volverá a refrescarse. Las temperaturas descenderán rápidamente en municipios del norte como Nogales, Agua Prieta, Magdalena y Caborca, donde se prevén valores entre 6 y 10°C. En la región centro, Hermosillo podría bajar a los 12°C, mientras que en el sur, ciudades como Ciudad Obregón y Huatabampo rondarán entre 13 y 14 grados.

Las nubes continuarán presentes en varias zonas, y no se descarta la caída de lluvias ligeras en puntos aislados, especialmente en el norte del estado.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)