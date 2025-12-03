Salud Municipal de Navojoa recolecta paquetes de medicamentos para las comunidades

Navojoa, Sonora.- La Dirección de Salud Municipal en el Ayuntamiento de Navojoa realizó una edición más del programa social 'Medicatón Navideño 2025', el cual busca acercar los insumos de salud a las familias más necesitadas del área rural de la ciudad.

A esta jornada se sumaron alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach) y miembros del Club de Leones 'Monarca', quienes previamente se dieron a la tarea de recaudar cajas de medicina para esta campaña.

Por su parte, el director de Salud Municipal, Juan Carlos Cañedo León, agradeció profundamente a la ciudadanía por sus donativos e invitó a la comunidad a seguir participando, ya que el programa se extenderá hasta el próximo viernes cinco de diciembre. Además, explicó que la recolección de medicina tendrá un horario desde las 09:00 hasta las 18:00 horas, debajo del balcón presidencial.

Las autoridades municipales precisaron que, al término de la campaña, los paquetes de medicinas serán entregados a los comisarios rurales para que sean distribuidos en las distintas casas de salud. Debido a la falta de insumos por la que actualmente atraviesa el sistema de salud a nivel nacional.

