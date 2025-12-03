Seguridad Pública alerta por aumento de extorsiones en Navojoa durante diciembre

Navojoa, Sonora.- De acuerdo a las estadísticas de Seguridad Pública, durante cada semana se reportan en promedio hasta tres casos de extorsión en el municipio de Navojoa; sin embargo, se espera que este delito aumente durante el mes de diciembre.

Por ello, las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones y a no compartir información personal a extraños, para prevenir que puedan ser víctimas de algún delito.

Lázaro Ariel Parra Portillo, comisario de Seguridad Pública en Navojoa, informó que ya se desplegó un sistema preventivo en el primer cuadro de la ciudad, en especial en el área de bancos, ya que se han registrado casos donde adultos mayores son extorsionados en los cajeros.

Traemos un sistema preventivo en el sector comercio y en los bancos para estar al pendiente de la gente que viene de otras partes a extorsionar a los ciudadanos de Navojoa… Esta semana tuvimos tres casos donde llegaron personas de la tercera edad a cobrar su pago del Bienestar y otras cantidades, pero les robaron el dinero de las tarjetas", afirmó.

Parra Portillo precisó que en las próximas semanas habrá más circulante de efectivo en la ciudad debido al pago de aguinaldo y otras prestaciones laborales, por lo que recomendaron a la población estar alertas a cualquier llamada sospechosa.

Fuente: Tribuna del Yaqui