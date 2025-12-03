Temperaturas en Hermosillo HOY: Así estará el clima en Sonora este miércoles 3 de diciembre

Hermosillo, Sonora.- Si hoy miércoles 3 de diciembre de 2025 tienes planeado realizar actividades al aire libre en Hermosillo desde temprano, es importante que revises cómo se comportará el clima. El día presentará variaciones de temperatura, cambios en el cielo y momentos de viento moderado, por lo que anticiparte puede ayudarte a evitar incomodidades y organizar mejor tu jornada. ¡Aquí toda la información que debes conocer!

Así será el clima en Hermosillo este miércoles: Reporte del día, tarde y noche

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con las previsiones de The Weather Channel, Hermosillo tendrá una jornada dominada por nubes y claros, aunque por momentos el cielo se abrirá por completo. Durante las primeras horas del día el ambiente será bastante fresco. Antes del amanecer, las temperaturas rondarán entre 13 y 15°C, con un cielo de nubes y claros.

Así será el clima en Hermosillo este miércoles. Foto: Conagua

El viento será débil, con dirección variable entre sur, sureste y este, con velocidades que irán de 2 a 12 kilómetros por hora. Aunque el sol saldrá a las 7:02, desde las 8:00 horas el cielo comenzará a despejarse por completo, dejando una mañana soleada, pero aún fría, con 13°C que se sentirán igual. Hacia las 11:00 horas el clima cambiará de manera más notoria. Las nubes regresarán, pero la temperatura ya habrá subido hasta los 22°C.

El viento aumentará de intensidad desde el sur, alcanzando rachas de hasta 23 kilómetros por hora. El índice UV llegará a nivel medio (3), por lo que será recomendable considerar protector solar si estarás al aire libre. Al llegar la tarde, Hermosillo registrará las temperaturas más altas del día. Cerca de las 14:00 horas el termómetro marcará 24°C, con sensación térmica de 25, manteniendo aún el panorama de nubes y claros.

El viento será más fuerte, ahora desde el suroeste, con intensidades de 16 a 36 kilómetros por hora, lo cual podría generar algo de polvo o ráfagas incómodas en espacios abiertos. El índice UV bajará a 2, por lo que el riesgo por radiación será bajo. Para las 17:00 horas continuará el cielo parcialmente nublado, aunque la temperatura descenderá ligeramente a 22°C y el viento seguirá moderado, todavía desde el suroeste, con rachas que pueden llegar a 36 kilómetros por hora.

A diferencia del resto del día, la noche se presentará con un cielo totalmente despejado. A las 20:00 horas se registrarán 18°C, con una sensación térmica similar, y el viento seguirá presente, aunque con menor intensidad. Cerca de las 23:00 horas el ambiente se tornará más frío, con 16°C y un viento suave del sur que oscilará entre 2 y 6 kilómetros por hora. El índice UV se mantendrá en 0 durante toda la noche.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)