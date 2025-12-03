'Toño' Astiazarán impulsa cooperación binacional en EU para fortalecer proyectos estratégicos

Hermosillo, Sonora- En una gira de trabajo por Washington D.C., el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, sostuvo encuentros con legisladores, académicos y representantes de distintas instituciones estadounidenses para reforzar la colaboración binacional en temas de desarrollo económico y crecimiento regional.

Durante su participación en el diálogo U.S.-Mexico Relationship, el alcalde expuso los retos y oportunidades que comparten ambas naciones, destacando la necesidad de fortalecer proyectos conjuntos que impulsen la competitividad y la innovación en Hermosillo.

Astiazarán subrayó que la relación con Estados Unidos es clave para ampliar las áreas de oportunidad del municipio, sobre todo en iniciativas estratégicas relacionadas con desarrollo económico y resaltó que la juventud es esencial para consolidar futuros liderazgos y promover políticas.

Antonio Astiazarán Gutiérrez

También asistió a reuniones con integrantes de The Heritage Foundation, donde representantes de distintas ciudades y autoridades federales estadounidenses analizaron mecanismos para mejorar la coordinación entre ambos países. Al final, sostuvo un encuentro con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma.

Fuente: Tribuna del Yaqui