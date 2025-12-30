'Agua del Bienestar' llegará a 10 comunidades más en Navojoa durante este 2026

Navojoa, Sonora.- Para este 2026, el Ayuntamiento de Navojoa contempla la construcción de al menos 10 plantas purificadoras más en las comunidades rurales, como parte del programa social 'Agua del Bienestar', el cual consiste en brindar acceso al agua limpia y pura de manera gratuita en los hogares más lejanos y vulnerables.

Cabe señalar que el gobierno municipal ya inauguró la primera planta purificadora en la comunidad de Etchohuaquila, una de las más lejanas de la cabecera municipal, donde, por la distancia, pobreza y falta de infraestructura, las familias no acostumbran beber agua purificada, poniendo en riesgo su salud.

Edgar Oswaldo Álvarez Balderrama, secretario de Programación del Gasto Público en el Ayuntamiento de Navojoa, explicó que las autoridades municipales se encuentran trabajando en la formación de una Comisión Especial para dictaminar en qué lugar deberá instalarse cada una de las próximas plantas purificadoras.

En el tema de comunidades rurales está el proyecto Agua del Bienestar, que consiste en las plantas purificadoras en áreas donde se carece del servicio por encontrarse distantes de la cabecera municipal… Se contempla en el presupuesto de egresos elaborar 10 plantas en diferentes comisarías y comunidades de la región", afirmó.

Álvarez Balderrama detalló que cada planta purificadora tiene un costo aproximado de 561 mil pesos, por lo que se destinaron cerca de 5.6 millones de pesos (mdp) para poder construir las 10 plantas en el mismo número de comunidades.

De acuerdo a la Dirección de Salud Municipal, esta estrategia busca prevenir alguna enfermedad intestinal entre las familias de las comunidades rurales, quienes históricamente acostumbran beber agua directamente de las tuberías, las cuales almacenan grandes cantidades de sarro o manganeso.

Esta purificadora nos va a ayudar demasiado, porque justamente en la clínica donde está instalada la purificadora se ven día a día inmensas enfermedades gastrointestinales, que la mayoría tienen que ver con la contaminación del agua", puntualizó Juan Carlos Cañedo León, director de Salud Municipal.

Fuente: Tribuna del Yaqui