Alfonso Durazo supervisa avance del 80% de la carretera Bavispe- Nuevo Casas Grandes

Hermosillo, Sonora.– Con el objetivo de fortalecer la conectividad y el bienestar de las comunidades serranas, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, supervisó el avance de la modernización de la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes, obra estratégica que registra un progreso del 80 por ciento y representa una inversión histórica de mil 859 millones de pesos.

Durante el recorrido, el mandatario estatal destacó que esta infraestructura, respaldada por el Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, permitirá revertir el aislamiento histórico de la región serrana, al reducir hasta en 95 minutos los tiempos de traslado, mejorar la seguridad vial y detonar el desarrollo económico, turístico y comercial.

La obra beneficiará de manera directa a más de 115 mil habitantes de Sonora y Chihuahua, al fortalecer la integración regional y facilitar el acceso a servicios, oportunidades productivas y una movilidad más segura y eficiente.

Actualmente, los trabajos se desarrollan de manera simultánea en ambos tramos carreteros, así como en la construcción de dos puentes que forman parte fundamental del proyecto. En total, se intervienen 18.1 kilómetros de carretera y se edifican dos puentes de 122 y 62 metros de longitud, respectivamente.

Para cumplir con los tiempos establecidos, se reforzaron las labores técnicas mediante la ampliación de horarios y un mayor despliegue operativo en campo. Las acciones incluyen trabajos de terracerías, excavaciones, instalación de obra hidráulica y drenaje, además de la preparación de la base para la pavimentación con materiales especializados que garantizan la durabilidad de la infraestructura.

El gobernador Durazo subrayó que esta obra consolida el compromiso de su administración con la justicia territorial y el desarrollo equilibrado de todas las regiones del estado, particularmente de aquellas que históricamente habían permanecido aisladas.

Fuente: Tribuna del Yaqui