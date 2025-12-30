Autoridades exhortan a celebrar el Año Nuevo sin disparos al aire y más noticias en Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los últimos hechos ocurridos dentro del territorio sonorense. En la edición de hoy martes 30 de diciembre, te informamos que la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) hizo un llamado a todas y todos los sonorenses a celebrar las fiestas de Año Nuevo con responsabilidad.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Construcción del Parque Gratitud en Ciudad Obregón avanza un 70%

La construcción del ambicioso proyecto ciudadano del Parque Gratitud avanza satisfactoriamente y su primera etapa se encuentra actualmente a un 70 por ciento de completarse; se espera que se convierta en uno de los puntos más visitados en Cajeme el próximo 2026. El parque contará con espacios recreativos para niñas, niños y adolescentes, así como para toda la familia, con dos circuitos de dos kilómetros para pista de bicicletas.

San Carlos, con perspectiva turística muy positiva para 2026

Junto con destinos como Hermosillo, Ciudad Obregón y los Pueblos Mágicos del estado, San Carlos tiene para 2026 una perspectiva turística muy positiva, con amplias oportunidades de crecimiento, inversión y fortalecimiento a nivel nacional e internacional. Julio César Rascón Torres, presidente de la Asociación Sonorense de Tour Operadores, sostuvo que son muchos los factores que se van a combinar para que a San Carlos y Sonora en general les vaya bien en materia turística para el año entrante.

Autoridades exhortan a celebrar el Año Nuevo sin disparos al aire

La Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) realizó un llamado a todas y todos los sonorenses para que celebren las fiestas de Año Nuevo con responsabilidad, priorizando la seguridad y la vida de las familias y comunidades, por lo que señalaron que realizar disparos al aire es una práctica peligrosa y totalmente evitable.

Fuente: Tribuna del Yaqui