Ayuntamiento de Etchojoa contará con más de 411 millones de pesos para este 2026

Etchojoa, Sonora.- Durante sesión de cabildo, el Ayuntamiento de Etchojoa aprobó su presupuesto de egresos 2026, el cual asciende a más de 411 millones 616 mil 211 pesos para poder revertir los distintos rezagos en los servicios públicos de la ciudad.

Luis Arturo Robles Higuera, presidente municipal de Etchojoa, destacó que este presupuesto permitirá fortalecer las acciones en materia de infraestructura, programas sociales y atención a los pueblos indígenas, consolidando un municipio con mayores oportunidades para todas y todos.

Asimismo, resaltó el respaldo institucional de los gobiernos estatal y federal, lo que permitirá gestionar inversiones y proyectos en beneficio del municipio. Durante la misma sesión, se analizaron y aprobaron diversos puntos del orden del día, entre ellos el Plan Operativo Anual de la Dirección de Obras Públicas.

Para el 2026 estamos proyectando obras estratégicas y una correcta aplicación de los recursos, con un enfoque de justicia social y bienestar para las familias de Etchojoa… Durante Cabildo también se aprobaron los lineamientos de gasto para el próximo ejercicio fiscal para optimizar el recurso", puntualizó.

