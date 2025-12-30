Ayuntamiento de Navojoa pide evitar el uso de pirotecnia para las fiestas de Año Nuevo

Navojoa, Sonora.- Aunque el Ayuntamiento de Navojoa no prohibió la venta de pirotecnia este año, el presidente municipal, Jorge Alberto Elías Retes, exhortó a la población a evitar su uso durante los festejos para despedir el Año Viejo.

Elías Retes explicó que el uso inconsciente de la pirotecnia, además de generar molestias, también pudiera provocar algún accidente o un hecho que lamentar, por lo que se invitó a los padres de familia a evitar comprar estos proyectiles a sus hijos.

Recibiremos el 2026, momento en el que todos festejaremos juntos, pero también es un buen momento para cambiar de hábitos y recordar que se puede festejar y divertirse con conciencia, empatía y sensibilidad hacia el prójimo y nuestras mascotas", indicó el munícipe.

Las autoridades hicieron un llamado a la consciencia, ya que el uso de la pirotecnia provoca crisis en los niños y jóvenes con espectro autista, así como en adultos mayores; además de la desaparición de mascotas por miedo a los estruendos.

Entre las consecuencias de la pirotecnia se encuentran: accidentes graves, un alto riesgo de incendios, contamina el aire y el medio ambiente, genera estrés en bebés y niños pequeños, causa contaminación sonora innecesaria y no es diversión para todos.

Fuente: Tribuna del Yaqui