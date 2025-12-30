¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Navojoa

Ayuntamiento de Navojoa pide evitar el uso de pirotecnia para las fiestas de Año Nuevo

Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, explicó que con este llamado se busca proteger la tranquilidad de los niños, adultos mayores y mascotas

Ayuntamiento de Navojoa pide evitar el uso de pirotecnia para las fiestas de Año Nuevo
El estruendo de la pirotecnia puede ocasionar molestias y accidentes Foto: Internet

Navojoa, Sonora.- Aunque el Ayuntamiento de Navojoa no prohibió la venta de pirotecnia este año, el presidente municipal, Jorge Alberto Elías Retes, exhortó a la población a evitar su uso durante los festejos para despedir el Año Viejo.

Elías Retes explicó que el uso inconsciente de la pirotecnia, además de generar molestias, también pudiera provocar algún accidente o un hecho que lamentar, por lo que se invitó a los padres de familia a evitar comprar estos proyectiles a sus hijos.

Recibiremos el 2026, momento en el que todos festejaremos juntos, pero también es un buen momento para cambiar de hábitos y recordar que se puede festejar y divertirse con conciencia, empatía y sensibilidad hacia el prójimo y nuestras mascotas", indicó el munícipe.

Las autoridades hicieron un llamado a la consciencia, ya que el uso de la pirotecnia provoca crisis en los niños y jóvenes con espectro autista, así como en adultos mayores; además de la desaparición de mascotas por miedo a los estruendos.

Entre las consecuencias de la pirotecnia se encuentran: accidentes graves, un alto riesgo de incendios, contamina el aire y el medio ambiente, genera estrés en bebés y niños pequeños, causa contaminación sonora innecesaria y no es diversión para todos.

 

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.