Cierres viales en Ciudad Obregón este 31 de diciembre por trabajos municipales; se recomiendan rutas alternas

Ciudad Obregón, Sonora.- Derivado de diferentes trabajos que se están realizando en diferentes sectores del municipio de Cajeme, las autoridades dieron a conocer que en algunas vialidades se verá afectada la circulación de automóviles durante el 31 de diciembre.

Se trata de las calles Paseo de La Paz, entre Paseo de las Flores y Boulevard Villa Bonita en la colonia del mismo nombre, y la calle José María Leyva, entre Abelardo L. Rodríguez y Venustiano Carranza de la colonia Cajeme.

Además, se cerrará la circulación en el cruce de la calle 6 de Abril y Yucatán y en la calle Yucatán entre 6 de Abril y Jesús García, ubicadas en la colonia Hidalgo.

Asimismo, se dio a conocer que también permanecerá cerrada la calle Zaragoza entre Álvaro Obregón y Lázaro Cárdenas. Cabe destacar que las autoridades recomiendan extremar precauciones y buscar rutas alternas para trasladarse a sus destinos.

En días recientes, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, dio a conocer que para el próximo 2026 continuarán los trabajos de rehabilitación de la infraestructura vial en diferentes sectores del municipio.

Cierres viales en Cajeme este 31 de diciembre por trabajos municipales; se recomiendan rutas alternas

Fuente: Tribuna del Yaqui