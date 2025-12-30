Clima en Ciudad Obregón Sonora HOY: Martes con MAÑANA fría y tarde CALUROSA en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Este martes 30 de diciembre de 2025, el último del año, tienes planeado realizar actividades al aire libre en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme? Si la respuesta es afirmativa, ya sea por cuestiones de trabajo o para planear tu cena de Año Nuevo 2026, es indispensable que consultes el pronóstico del clima que advierten las autoridades meteorológicas. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Ciudad Obregón este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal especializado Meteored.mx, este martes 30 de diciembre se espera un día con cielo parcialmente nuboso, temperaturas contrastantes entre la mañana y la tarde, así como vientos ligeros provenientes principalmente del norte y del oeste. Durante las primeras horas del día, Ciudad Obregón presentará ambiente fresco.

Así será el clima en Ciudad Obregón este martes. Foto: Conagua

Entre las 05:00 y las 08:00 horas, el termómetro se mantendrá alrededor de los 18°C, con cielo parcialmente nuboso y sensación térmica similar. El viento será flojo, proveniente del norte, con velocidades que irán de los seis a 18 kilómetros por hora. El índice de rayos ultravioleta (UV) se mantendrá en nivel bajo, por lo que no será necesario el uso de bloqueador solar en este tramo del día.

Estas condiciones favorecen actividades tempranas, aunque se recomienda salir con alguna prenda ligera para protegerse del fresco matutino. Hacia el mediodía, las condiciones cambiarán gradualmente. A partir de las 11:00 horas se prevé un cielo con nubes y claros, acompañado de un incremento notable en la temperatura. El termómetro alcanzará los 26°C, con sensación térmica similar y vientos ligeros del noroeste.

El punto más cálido del día se registrará alrededor de las 14:00 horas, cuando la temperatura podría llegar hasta los 31°C, con sensación térmica cercana a los 30°C. El índice UV se ubicará en nivel medio, por lo que se recomienda el uso de protector solar, mantenerse hidratado y evitar exposiciones prolongadas al sol, especialmente entre el mediodía y primeras horas de la tarde. Conforme avance la tarde y llegue la noche, la temperatura comenzará a descender de forma paulatina.

uD83EuDDCA??¡Tómalo en cuenta! Continuarán las bajas #Temperaturas para este 31 de diciembre en gran parte del territorio nacional. pic.twitter.com/cVwHocYZIq — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 30, 2025

Alrededor de las 17:00 horas se esperan 28 grados, y para las 20:00 horas el ambiente será más templado, con 23°C y cielo parcialmente nuboso. Ya entrada la noche, cerca de las 23:00 horas, el termómetro marcará 21°C, con vientos ligeros del sur y condiciones estables. El índice UV será nulo, por lo que no hay riesgos asociados a radiación solar en este periodo.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)